Kılıçdaroğlu'nun Elekdağ'dan istediği Kürt raporunun temeli yerel yönetim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, emekli Büyükelçi ve CHP eski Milletvekili Şükrü Elekdağ'ın şubatta sunduğu Kürt meselesiyle ilgili çalışmasını detaylandırmasını istedi. Elekdağ, PKK'yla ilgili kesinlemiş yargı kararları ve süren KCK davalarının iddianameleri üzerinde çalışarak raporunun kapsamını genişletiyor.

Akşam gazetesinden Çiğdem Toker'in haberine göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kürt meselesinin, TBMM çatısı altında kurulacak Toplumsal Mutabakat Komisyonu ve Akil Adamlar Komisyonu'yla çözümü önerisinin dışında; bu konuda çalışan parti içi ve dışındaki bazı isimlerden rapor ve görüş istiyor. Bu çerçevede, emekli büyükelçi ve partisinin eski milletvekili Şükrü Elekdağ'dan da daha önce sunduğu bu konudaki raporunu detaylandırmasını rica etti. Elekdağ, PKK'yla ilgili olarak kesinlemiş yargı kararlarıyla davaları süren KCK iddianameleri üzerinde çalışarak bir rapor hazırlıyor.

Kılıçdaroğlu, kurultay ertesinde Akşam'ın sorularını yanıtlarken, 'Kürt meselesi konusunda başka çalışmalarınız var mı?' sorumuz üzerine; Elekdağ'ın, bazı davalar ve sonuçları üzerinde bir çalışma yaptığını söyledi. Çalışma bittiğinde Elekdağ'ı İstanbul'daki evinde ziyaret edecekleri bilgisini verdi.



Ön plana çıkmak istemem



Görüşüne başvurmak üzere ulaştığımız Elekdağ, 'orta vadeli bir çalışma' yaptığını ancak çalışmanın çerçevesiyle içeriği konusunda, bu aşamada ayrıntı vermesinin doğru olmadığını ifade etti. CHP liderinin, sadece kendisinden değil; farklı kişilerden de aynı konuda görüş istediğini vurgulayan Elekdağ, şunları söyledi: Sayın Kılıçdaroğlu'na 19 Şubat 2012'de bir rapor sunmuştum. Onun geliştirilmesini istedi. Benden başka görüş istediği kişiler de var. Kılıçdaroğlu, bu görüşlerin tümünü bir arada değerlendirecektir. Bu aşamada ben ön plana çıkmak istemem. Ortaya çıkacak fikirlerin tümü hazmedilsin, yoğrulsun. Kendileri olgunlaştırınca açıklamaları doğru olur. Bakın, güzel bir kurultay yaptık. Kendisine karşı bağlanan bir ümit var. Ne kadar güzel.



Yerel yönetimler şartı



Elekdağ'ın uluslararası deneyimini önemseyen Kılıçdaroğlu, Ermeni soykırım iddiaları hakkında PM'nde bir bilgilendirme yapmasını istemişti. Elekdağ, CHP'nin 12 Haziran seçimleri öncesinde açıkladığı 'terörün kitlesel tabanını besleyen kaynakları ortadan kaldırmaya dönük proje kapsamında yerel yönetimler şartı' hakkında görüş ve rapor açıklamıştı. Elekdağ o dönem, Avrupa Konseyi Yerel Yönetim Özerklik Şartı'ndaki çekincelerin kaldırılmasının üniter yapı ve toplumsal bütünleşmeyle çelişmeyeceğini belirtmişti.



Başbuğ ile görüşmüştü



Halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile 'Terör Örgütlerinin Sonu' kitabıyla ilgili olarak görüşen Elekdağ'ın kapsamlı söyleşisi 2 gün süreyle Milliyet gazetesinde yayımlanmıştı. Öte yandan, Şükrü Elekdağ'ın, 2 yıl önce Meclis kürsüsünde 'BDP'yi PKK'nın sinsi uzantısı' nitelemesi, Genel Kurul'da tartışmalara da yol açmıştı.



Sorun, kurultay sonuç bildirgesinde yer aldı



CHP'nin Kürt meselesinin Meclis çatısı altında çözümüne dönük önerisi, 34. Kurultay bildirgesinde de ayrıntılı ifadelerle yer aldı. 20 maddelik bildirgenin 16. Maddesi şöyle: Toplumumuz 30 yıldır yaşanmakta olan derin acıları geride bırakacak kalıcı bir çözüm beklentisi içindedir. Bir yandan terörle mücadeleye devam edilirken, diğer yandan Kürt sorunu çözüme kavuşturulmalıdır..... CHP ayrılıkçılığa da, ayrımcılığa da karşıdır. Kürt meselesinin çözümünde temel yöntem toplumsal mutabakattır. CHP sorunu sadece hükümetlerin işi olarak görmemekte, TBMM'nin sorumluluğu üstlenmesini önermektedir. Bu amaçla CHP, TBMM'deki siyasi partilerin katılacağı bir 'Toplumsal Mutabakat Komisyonu' kurulmasını öngörmektedir. Seçim barajının düşürülmesi, anadil öğrenimi, faili meçhullerin aydınlatılması gibi siyasi adımlar, ekonomik sorunları azaltacak yatırımlar ve Aile Sigortası gibi sosyal kazanımlar bölgede bir özgürlük, huzur, güven ve barış iklimi yaratacaktır. Terör bu iklimde sona erdirilecektir.'



'İçeriğini bilmiyorum'



CHP'nin Kürt sorununun TBMM çatısı altında bitirilmesi için Erdoğan'a sunduğu dosyada Faruk Loğoğlu'yla birlikte imzası bulunan Sezgin Tanrıkulu, Elekdağ'ın çalışmasından haberdar olduğunu, ancak içeriği konusunda bilgisi olmadığını söyledi. Tanrıkulu, CHP liderinin pek çok farklı isimden rapor istediğini de söyledi.