Kılıçdaroğlu’nun dosyasından, 17 Aralık’ta "Kucağa düşecek" denen iş adamı da çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığını" iddia ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İspat et, istifa ederim" çıkışına verdiği yanıtta iş adamı Sıdkı Ayan'ın adı geçti. Sıdkı Ayan ismi daha önce 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda da geçiyordu. Erdoğan’ın Ayan için, “Kucağa düşecek” dediği öne sürülmüştü.

Diken'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına göre, Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının para gönderdiği Man Adası’ndaki şirketi Sıdkı Ayan kuruyor, daha sonra Kasım Öztaş’a devrediliyor. Erdoğan’ın ailesi ve yakınları bu şirkete peyder pey gönderiyor.

Sıdkı Ayan, İran ve Türkmen doğalgazını 2013 yılında Türkiye üzerinden Almanya’ya taşıyacak boru hattı ihalesine girmek istemisiyle gündeme gelmişti. 11.5 milyar dolara mâl olacağı öne sürülen proje için devlet teşviki verilek iddialarınaolacak proje için devlet teşviği verilmesi gündemdeydi. Ayan daha sonra yaptığı açıklamalarda bu teşviki almadığını söylemişti.

17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürecinde Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen bir telefon görüşmesinde, Bilal Erdoğan olduğu belirtilen kişi Ayan’ın 10 milyon dolar önerdiğini söylüyor, buna karşılık Tayyip Erdoğan olduğu belirtilen kişi miktarı yeterli bulmayarak, “Sakın alma. Kucağımıza düşecek” diyordu.

Hükümet bu tape dahil tüm kayıtların ‘sahte’ olduğunu savunmuştu.

New York’taki ‘Sarraf davası’nın dosyasına Ayan’ın adının karıştığı gelen haberler arasındaydı.