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Politika

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Prof. Dr. Tarhan oldu ANKARA (A.A)

19 Eylül 2011 22:11

-Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Prof. Dr. Tarhan oldu ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Pof. Dr. Vefa Tarhan oldu. CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2000 yılında European Economic Association tarafından dünyanın en önemli 1000 ekonomisti arasında 107. sırada gösterilen Prof. Dr. Tarhan, 1984 yılında Loyola'da, 1990 da Northwestern Üniversitesi'nde, 1999'da ise Washington Üniversitesi'nde ''Senenin en değerli profesörü'' seçildi. Tarhan 201l'de de Loyola Üniversitesi'nde yılın en başarılı araştırmacısı ödülünü aldı. Ekonomi doktorasını, Fullbright bursu ile gittiği University of California'dan alan Tarhan, 1990-1999 yılları arasında Loyola University Chicago'nun finans bölümü başkanı olarak görev yaptı. Köşe yazarlığı da yapan Tarhan, kariyerinin başında ''Para Politikası, Bankaların Para Arzı konusundaki rolleri, Merkez Bankasının günlük para politikası uygulamalarının faizlere, borsa fiyatlarına ve döviz değerlerine etkisi ve para arzı rakamlarının açıklanmasının faizleri neden etkilediği'' gibi konularında çalışmalar yaptı.

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