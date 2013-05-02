Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği soru: Neden askerleri ziyaret etmediniz?

Abbas Güçlü'nün sunduğu Genç Bakış'ın bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, salonda bulunan hukuk öğrencisi gencin sorusu karşısında zor anlar yaşadı.



'Neden askerleri ziyaret etmediniz?'



Sadece kendi milletvekilleri olan Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ı Silivri cezaevinde ziyaret ettiği eleştirisinde bulunan, Balyoz davasından 16 yıl hüküm giyen Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu'nun oğlu Yiğit Gökçekhan Koçoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Bir genel başkan olarak bu ülkeye canını veren askerlerinize destek olmanız gerekmiyor mu" diyen gence verdiği yanıta "Mahkemeler AK Parti'nin güdümünde" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, Silivri'ye en çok giden milletvekillerinin CHP'liler olduğunu vurguladı.



'Başbakan bile geldi siz gelmediniz'



Kılıçdaroğlu'nun yanıtı, üniversite öğrencisi genci tatmin etmediği gibi sinirlendirdi. "Sorumu dolandırdınız, yanıt vermediniz. Ergin Saygun'a Başbakan bile gitti. O da insani bir ziyaret içindi. Fakat bu insani ziyareti Kemal Kılıçdaroğlu yapmadı" diyerek tepki gösterdi.