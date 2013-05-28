Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı: Bu kaza Susurluk gibi şüpheli bir kaza

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Veli Özdemir, Afyonkarahisar’daki kazayı ve Susurluk benzetmesini T24’e değerlendirdi. “Ölüm olsaydı; bugün başka şeyleri konuşacaktık. Kazadaki hinlikleri, kuşkuları konuşacaktık” diyen Kılıçdaroğlu, dün yaşanan olayın sıradan olamayacağını söyledi. Kazalara kurban giden ANAP’lı dönemin bakanı Adnan Kahveci ile BBP’nin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu örnek veren Özdemir, “Bunlar ortadayken, nasıl olur da; bu kaza sıradan olabilir. Bu kaza Susurluk gibi şüpheli bir kaza. Sanki yol bilinçli olarak kesiliyor. Üstü örtülecek bir kaza değil” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun iki ayrı araçla yolunun kesildiğine dikkat çeken Özdemir, kaçan şoförlerden birinin yakın koruma tarafından yakalandığını diğerinin sabıkasının bulunduğuna dikkat çekti. Özdemir şunları söyledi:

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu Burdur’da sanayici ve iş adamları ile yaptığı toplantının ardından saat 15.00’te bir randevusuna yetişmek üzere makam aracı ile Ankara’ya hareket etti. Genel Başkan’ın gideceği güzergâh daha önceden planlı ve programlı olduğu için biliniyordu. Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçesi yakınlarında tali yoldan iki araç önüne çıkıyor. Bu arada yolda şap makinesi duruyor. Genel Başkanımızın makam aracının şoförü olan Cahit Yetişir’in korna ve siren çalması, selektör ile uyarmasına rağmen yola çıkan iki araç pozisyonunu bozmuyor. Hatta makam aracına bakıyorlar. Makam aracı 20 metrelik bir frenden sonra araçlardan birinin arkasına çarparak yolun karşısına geçmeyi başarıyor. Ancak bu sırada şap makinesi makam aracının üzerine doğru hareket ediyor. Yola çıkan iki aracın şoförleri kaçıyor.

'Korumalar silahla yakalamış'

Genel Başkanımızın yakın korumaları kaza duruma hakim oluyorlar. Kaçan araç sürücülerini silahla uyararak 1’ini yakalıyorlar. Kaçan sürücülerden 2’si de ehliyetsiz. Birinin hakkında da emniyetten alınan bilgiye göre, arama var. Ayrıca, kaçan kişilerden birinin yerine başka bir şahısın gösterilmeye çalışıldığını öğrendik.”

'Üstü örtülecek bir kaza değildir'

Özdemir, "Bu kaza Susurluk gibi şüpheli bir kaza. Sanki yol bilinçli olarak kesiliyor. Yine şap aracının arada olması rastlantı değil. Bu kaza, normal, sıradan, üstü örtülecek bir kaza değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Susurluk'ta ne olmuştu?

DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak, İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ile 1970 doğumlu Gonca Us'un Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu "devlet-mafya-polis" ilişkisi ortaya çıkmıştı.

Türkiye gündemini uzun yıllar meşgul eden skandal kazanın ardından "Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" ismi verilen sivil toplum eylemleriyle ve medyanın desteği ile üstü örtülen ilişkilerin ve faaliyetlerin açıklanmasını talep etmişti.