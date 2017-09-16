Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınmasına CHP’li Cihaner'den yorum: Çok tipik bir cemaat yargısıyla karşı karşıyayız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'FETÖ' soruşturması kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik gözaltına alındı. Konuyu takip eden CHP milletvekilleri soruşturma dosyasını görmediklerini belirtirken, Anadolu Ajansı’na dayanılarak verilen haberlerde Celal Çelik’in kapatılan STV, Bugün gibi kanalların Digitürk’ten çıkarılması üzerine aboneliğini iptal ettirdiği, MİT TIR’larının durdurulması sürecinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul ile yoğun şekilde irtibatlı olduğu iddiaları yer aldı.

Cihaner: Bu bir delilse Digitürk’ten o tarihten sonra iptal edilen abonelikler çıkarılsın

CHP İstanbul Milletvekili hukukçu İlhan Cihaner, Digitürk iddiasıyla ilgili “Çok tipik bir cemaat yargısıyla karşı karşıyayız. Gene avukatların ya da suçlananın bilgisi olmayan ama iktidara yakın medyaya servis edilmiş bilgiler üzerinde konuşuyoruz” dedi.

Digitürk aboneliğini iptal etmenin gözaltına alınma gerekçesi olamayacağını ifade eden Cihaner, “Bu böyle bir delilse, o tarihten sonra Digitürk’ten iptal edilen abonelikler çıkarılır, liste çıkarılır hepsini gözaltına alırsınız” diye konuştu.

Cihaner’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“İnsanlar çok değişik gerekçelerden aboneliklerini iptal ettiriyor”

Digitürk meselesi kabul edilebilir bir şey değil. O dönem veya halen insanlar çok çeşitli gerekçeleriyle aboneliklerini iptal ettirebiliyor. Biz ev değiştirdik D Smart vardı taşındığımız yerde alt yapı olmadığı için şimdi başka bir platforma geçeceğiz mecburen. Birçok insan yayın politikasından dolayı rahatsız olabiliyor. Örneğin şu anda Tivibu Halk TV yayınını vermiyor ve birçok CHP’li arkadaşım buna dikkat ediyor. Firmaların sahipliğini taşıyan yapıların reklam durumları, destek verip vermedikleri buna dikkat ediliyor.

Örneğin Turkcell’in, Ensar Vakfı’na sponsor olduğu ortaya çıkınca bir çok insan aboneliğini iptal ettirdi. Hatta bir adım daha ileri gitmek lazım ihtimaldir ki bazı insanlar belki de basın özgürlüğü açısından da değerlendirmiş olabilir. Böyle bir abonelik iptali terör örgütü gibi ciddi bir suçlamanın delili olarak kabul edilemez, ben çok ihtimal vermiyorum böyle bir şey olduğuna.

O zaman, bu böyle bir delilse Digitürk’ten o tarihten sonra iptal edilen abonelikler çıkarılır hepsini gözaltına alırsınız. Eğer bu delilse, ya delildir ya değildir. Eğer delil olarak kabul ediyorsanız biri için delilidir, diğeri için delil değildir gibi bir durum olabilir mi? Bu keyfiliği getirir. Bu ayıklanabilir bir şey değil.

“Böyle bir şey gözaltına alınma gerekçesi olabilir mi?” sorusuna yanıt veren Cihaner, şu açıklamalarda bulundu:

“Olamaz. Gizlilik olduğu için birçok olayda olduğu gibi. Dediğim gibi eğer siz bu iptal ettirmeyi suç olarak görüyorsanız suç örgütü delili olarak görüyorsanız onu o listeden çıkarırsınız hepsini alırsınız. O zaman baka bir şey var diyoruz. Ama gizlilik olduğu için bilemiyoruz.”

Cihaner, Celal Çelik’in gözaltına alınmasının ardından atacakları adımları ise şöyle açıkladı:

“Avukatların önce dosyaya ulaşması gerekiyor. Onu görmeden bir şey söylemek zor. Çok tipik bir cemaat yargısıyla karşı karşıyayız. Gene avukatların ya da suçlananın bilgisi olmayan ama iktidara yakın medyaya servis edilmiş bilgiler üzerinde konuşuyoruz. Bunları hatırlarsanız zamanında çok gördük.

Celal bey, geçmişte başta benim davam olmak üzere hepsinde pozisyonu çok net almış birisidir. Kumpas davalarını defalarca eleştirmiştir hatta bu gerekçeyle emekliliği haketmediği halde istifa etmiştir. Şimdi böyle bir pratik varken böyle bir pratik varken sizin bir insana Fethullahçı demeniz için önce yargıya Fethullahçıları dolduran siyasileri bir sorgulayın. O dönem yükselenleri bir sorgulayın, o döneme kafa tutup istifa eden adama Fethulllahçı diyorsun olacak şey değil.”