Kılıçdaroğlu'nun avukatının Digitürk aboneliğini iptal gerekçesi: Siyasi tasarrufla kanal sayısının azaltılması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu, “Bugün yapılanlar demokrasi adına yüz karası şeyler. Akıl tutulması var, ne diyebilirim” diye tepki gösterdi. ‘Örgüt üyeliğiyle’ suçlanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in gözaltına alınmasının gerekçeleri arasında Digiturk’teki aboneliğini iptal ettirmesinin yer aldığı belirtildi. Çelik’in Digiturk aboneliğini iptal ettirdiği, iptal dilekçesinde ise “Siyasi tasarruflar nedeniyle kanal sayısını azalttığınızdan üyeliğimi sonlandırmak istiyorum” dediği ifade edildi. Çelik’in gözaltına alınmasının ikinci gerekçesi ise ‘FETÖ’nün akademik yapılanması’ davasında tutuklu yargılanan Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı olan Doç. Fatih Gürsul ile irtibatlı olması.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında avukat Celal Çelik’in Ankara Ümitköy’de evi dün sabah saatlerinde polis tarafından basıldı. Olayı haber alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile milletvekilleri Şenal Sarıhan ve İlhan Cihaner, Çelik’in evine gitti. Arama sürerken, Çelik’in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığı ve telefonda görüştükleri öğrenildi. CHP milletvekili Şenal Sarıhan, “Ciddi bir şey olma ihtimali yok. Arama kararı verilmiş. Kendisi solda, demokrat ve özgürlükçü bir insan. Kendisinden çok emin, hiçbir şekilde kendisiyle bağlantısı olmadığını söylüyor” derken Cihaner ise “Bir takım soruşturmaların karanlık noktalarına dikkat çekmişti. Bu nedenle gözaltına alındığını düşünüyorum” diye konuştu. Çelik’in evinde arama öğle saatine kadar sürdü. Polis evde bulunan bilgisayar, laptop ve tablet gibi elektronik aletlere el koyarak Çelik’i sorgulanmak üzere İstanbul’a götürdü.



‘Örgüt üyeliği’yle suçlanan Çelik’in Digiturk aboneliğini iptal ettirdiği, iptal dilekçesinde ise “Siyasi tasarruflar nedeniyle kanal sayısını azalttığınızdan üyeliğimi sonlandırmak istiyorum” dediği belirtildi. Digiturk, FETÖ kanallarını yayından çıkarmıştı. Çelik’in FETÖ’nün akademik yapılanmasına yönelik dava kapsamında tutuklu yargılanan Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Doç. Fatih Gürsul ile irtibatının bulunduğu da öne sürüldü.



FETÖ’ye tepki istifası



CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi de olan Çelik, 12 Eylül 2010’da yapılan referandum sonrasında Yargıtay’da oluşan FETÖ yapılanmasına tepki olarak tetkik hâkimlikten istifa etmiş, bir süre sonra Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını üstlenmişti. Çelik, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki davalar olmak CHP Lideri’nin avukatlığını yürütüyor.



“Akıl tutulması”



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin, avukatı Celal Çelik’in gözaltına alınmasına ilişkin soruları üzerine şunları söyledi: “Hayatım boyunca hep demokrasiyi, insan haklarını savundum. Hayatım boyunca elimde bilgi ve belge olmadan hiç kimseyi suçlamadım. Bugün yapılanlar demokrasi adına yüz karası şeyler. FETÖ ile mücadele adı altında yapılan mücadele sadece ve sadece FETÖ’ye destek mücadelesidir. Bir avukat, düzgün bir avukat, Yargıtay’da FETÖ’nün egemen olduğu günlerde istifa etmek zorunda kalan bir avukat. FETÖ’nün oradaki egemenliğine isyan edip istifa eden bir insan. Akıl tutulması var, ne diyebilirim.”

YARSAV'a bağışı iddianamede



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gözaltına alınan avukatı Celal Çelik’in, eski YARSAV Başkanı Murat Arslan’a ilişkin soruşturmada tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı. İddianamede Çelik’in, 2010’da YARSAV Genel Kurulu’nda asıl yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek özetle şöyle denildi: “2010-2011 yıllarında üyelik yapılan kişilerin YARSAV’ın değerlerine sahip olmadığı ve üyelik başvurularının yapılmaması konusunda görüş bildirdiğini, ancak kabul edilmediğini, yönetimde olduğu dönemde bazı üyeler hakkında Fetullah Gülen yapılanması içinde olduğu konusunda kuşkularının olduğunu belirten kişinin, 17 bin TL tutarında para bağışı yapması düşündürücüdür.”



Çelik ise tanık olarak verdiği ifadede “Bir yemekte arkadaşlar çok zenginleştiğimi söyleyerek takıldı. YARSAV’la gönül bağım ve arkadaşlarımın yönetimde bulunması nedeniyle derneğin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alkolün de etkisiyle verdiğim söz gereği yardımda bulundum” dedi.