-KILIÇDAROĞLU'NUN ARACI YOLDA MAHSUR KALDI YALOVA (A.A) - 19.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı, bir su tankerinin bozulup yolu kapatması nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kılıçdaroğlu ,onuruna yemek verilen tesisten, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay'ın makam aracıyla ayrıldı. Bursa'daki temaslarının ardından Yalova'ya geçen Kılıçdaroğlu'nu, partililer Yalova-Bursa karayolunda karşılandı. Konvoyla kente giren Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsünden inerek, Yalovalılarla selamlaştı. Kılıçdaroğlu, buradan onlarca partilinin eşliğinde, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin doğduğu ve şehir merkezine 9 kilometre uzaklıkta olan Elmalık köyüne yakın bir dinlenme tesisinde yemeğe gitti. Köyün yaklaşık 3 kilometre uzağında dağlık bir arazide yer alan ve dar bir yoldan ulaşılabilen dinlenme tesisinde partililer ve Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal ile birlikte yemek yiyen Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat kaldığı tesisten geceyi geçireceği Termal ilçesine gitmek üzere ayrılmak istedi. Bu sırada toprak yoldan toz kalkmasını engellemek için getirilen Yalova Belediyesine ait su tankeri, arıza yaparak yolu kapattı. Koruma görevlileri, bir süre makam aracı tesisten çıkamayan Kılıçdaroğlu'nu, Termal'e götürecek araç bulmaya çabaladı. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 dakika sonra, su tankerinden sonra gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay'ın makam aracıyla Termal'deki TBMM'ye ait dinlenme tesisine götürüldü. Kalan araçlar ise su tankerinin hareket ettirilip yolun açılmasının ardından tesislerden ayrılabildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'nın bazı ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunacak ve halka hitap edecek.