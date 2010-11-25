-KILIÇDAROĞLU'NUN APARTMANINA POLİS NOKTASI ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - ''Siyasilerin Mahallesi'' olarak bilinen Çukurambar'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu apartmana ''polis noktası'' yapıldı. Noktada görevli polisler dün gece ilk nöbetini tuttu. Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan seçilmesinin ardından ''Komşularım rahatsız'' olur gerekçesi ile polis koruması istemediği Çukurambar semtindeki Park Apartmanı'nda, yaklaşık bir ay önce hırsızlık olayı yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun komşusu olan ve üst katında oturan bir akademisyenin evine giren hırsızların, evdeki ziynet eşyalarını çalmasının ardından polis noktasının yapılmasına karar verildi. Alınan kararın ardından Çankaya Belediyesi tarafından aparmanın giriş kısmına polis noktası yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı 3 memurun görev yapacağı noktada, tuvalet, giyinme kabini gibi ayrıntılar da düşünüldü. Polislerin vardiya usulü görev yapacağı ve dün gece ilk nöbetin tutulduğu nokta, Kılıçdaroğlu'nun komşuları ve mahalleli tarafından da olumlu karşılandı.