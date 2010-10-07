-KILIÇDAROĞLU'NUN ADINI DA KULLANMIŞLAR ANTALYA (A.A) - 10.07.2010 - Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda hakim, savcı ya da Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı unvanlarını kullanarak, davası olanlar ile iş bulma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 9 zanlının sorgusu devam ederken, soruşturmada ilginç ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerinin, Antalya'da bazı hakim ve savcıları, Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı ya da üyesi olarak kendisini tanıtarak arayan, davası olan bazı sanıklarla ilgili çeşitli taleplerde ve müdahalelerde bulundukları iddia edilen kişilere yönelik 3 ay önce başlatılan soruşturmada, dün gözaltına alınan 9 zanlının sorgusu, KOM Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. Antalya, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Kastamonu, Mersin ve Bursa'da 100'den fazla kişinin çeşitli yöntemlerle dolandırılması olaylarına karıştıkları iddiasıyla dün eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan zanlıların adreslerinde, 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği bildirildi. Soruşturmayla ilgili ortaya çıkan bilgilere göre, suç örgütü elebaşılığını yaptığı ve Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı olarak kendini tanıttığı için çevresinde ''Başkan'' lakabıyla tanındığı iddia edilen F.T'nin, bu unvanlarının yanı sıra kendisini siyasi liderlerle de yakın ilişkide bulunan holding sahibi bir iş adamı olarak şikayetçilere lanse ettiği iddia edildi. F.T'nin birlikte hareket ettiği iddia edilen gözaltındaki Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Ş.F.M'ye başvuran müvekkillerine üst görevlerde bulunan hakim, savcı olarak kendisini tanıttığı, davalarında yardımcı olmak amacıyla suç örgütünün diğer üyeleriyle ''planlı'' telefon görüşmeleri yaparak inandırıcılık sağladığı öne sürüldü. -KILIÇDAROĞLU'NU ARIYOR GİBİ YAPMIŞ- Ajandasında milletvekillerinin TBMM'deki telefon numaraları da yazılı olan F.T'nin, dolandırıcılıkla menfaat sağlamayı hedeflediği vatandaşların yanında suç örgütünün diğer üyelerini arayarak, siyasi liderlerle samimi konuştuğu izlenimini verdiği de ileri sürüldü. F.T'nin, bazı şikayetçilerin yanında, hazırladığı ''dolandırıcılık senaryosuna'' göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arıyormuş gibi yaparak, genel başkanlığı dolayısıyla tebrik görüşmesi yaptığı da bildirildi. F.T'nin, holding sahibi olarak iş verme vaadinde bulunduğu kişilere sağlık raporu ve çeşitli evrak için para aldığı, operasyonda bu yöndeki banka hesap hareketlerine ait belgelerin de ele geçirildiği bildirildi. F.T'nin, bu yöntemle CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i de, bir süre önce holding sahibi olarak arayarak, 30 kişiye iş verme vaadiyle dolandırılması olayına da karıştığı iddia edilmişti. F.T. ile İstanbul'da lüks bir konutta gözaltına alınan sevgilisi Z.Y'nin de, F.T'in sekreteri gibi davranarak telefon görüşmelerini sağladığı öne sürüldü. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Ş.F.M'nin Arapsuyu Mahallesi'ndeki ofisinde de soruşturma savcısı gözetiminde 12 saat süren arama yapıldığı bildirildi. Avukatın ofisinde suç örgütünün kullandığı çeşitli sözleşmelerin ve belgelerin bulunduğu iddia edilirken, avukat Ş.F.M. soruşturma kapsamında, ''Suç örgütü yöneticisi'' olmak suçlamasıyla sorgulanıyor. Bu arada evinde avukat cübbesi ele geçirilen F.T'nin, gözaltındaki avukat ile Antalya Adliyesinin de bulunduğu birçok yere giderek, farklı kişilere kendini zaman zaman hukukçu, zaman zaman da iş adamı olarak tanıttığı öne sürüldü. F.T'nin, 30 sabıkasının yanı sıra, doladırıcılık suçlamalarına yönelik şikayetler nedeniyle 8 arama kararının bulunduğunu iddia edildi. Antalya polisinin zanlılara yönelik, ''suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık yapmak'', ''suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak'', ''bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek'' ve ''tehdit'' gibi suçlamalarla devam soruşturmasının kapsamı genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi. Avukat Ş.F.M. ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru C.S'nin de aralarında yer aldığı 9 zanlının, pazartesi günü haklarındaki suçlamalar kapsamında adliyeye sevk edileceği bildirildi.