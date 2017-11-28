Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Man Adası belgeleri için Şeffaflık Derneği ne diyor?

Şeffaflık Derneği Türkiye Başkanı Oya Özarslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının, vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiği iddiası ile ilgili değerlendirmede bulundu. Oya Özarslan şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye dek Erdoğan'ın kendi mal varlığı konuşulurdu, şimdi oğlu, kardeşi gibi birinci derece yakınlarının da mal varlığı gündeme girmiş oluyor. Yakınlarının üzerinde varlığını tuttuğu iddiası var. İkinci iddia, aynı Başbakan Yıldırım gibi yakınlarına ait işlemler için off-shore'da şirket açıp vergiden kaçındığı yönünde.

Man Adası'nın, oradaki ülkelerin kanuna uygun. Bizim kanunumuza ilişkin de bir yasak yok. Burada iki mesele var: offshore ve vergiden kaçınma. Dünyanın her yerinde bütün siyasiler için bu açıklanması gereken bir problemdir. İngiltere Kraliçesi'nden Madonna gibi ünlülere bir sürü önemli figürün oraya parasını koyduğunu biliyoruz. Kendi ülkelerinde vatandaşa her şey için vergi koyuyor, ticaret yapanlardan vergi istiyorlar. Zenginlerin cennetinde vergi yok, yoksulsan var. Bu vergi adaletsizliği doğuruyor. İki nokta var: Kanuna uygunluğu meşru ya da yasal olmasını getirmez. Uluslararası kamuoyunda vergi kaçırmaya karşı yürütülen bir mücadele var."

"Paradise Belgeleri'nde olduğu gibi Türkiye'de ek yüzde 30'luk vergiye tabii olacağına dair bir hüküm vardır. Bakanlar Kurulu'nun geçtiğimiz beş yılda bu vergi cennetlerinin listesine ilişkin kararnameyi açıklaması gerekiyordu. Yıldırım ve Erdoğan'ın yakınlarının şirketleri ve birçok kurum için bundan bahsedebilecektik. Kararname çıkmadığı için vergi alamadık. Neden? İkinci mesele, gizlilik. Kendi isminizi göstermek zorunda kalmadan, başkasına vekalet vererek şirket kurabiliyor, işlemleri sürdürebiliyorsunuz. Yolsuzluk, üçüncü dünya ülkelerinden kaçırılan paralar, aklanan paralar bu vergi cennetlerinde tutuluyor.

Biz siyasilerin mal varlıklarını kamuoyuna açıklamasını istiyoruz. Erdoğan'ın 4 milyon tl gibi sadece kendine ait olan mal varlığı resmi gazetede açıklandı. Ama çocuklarına, birinci derece yakınlarına ait varlıkları katmadığı için onların üzerinde para tutup tutmadığını bilmiyoruz oysa siyasetin sorumluluğu gereği bunları açıklamak zorundasınız Açıklanamayacak bölümler, haksız kazanımlar, fazla yükselişler varsa, halktan gizlenmiş olur. Çocukları üzerinde de epeyce mal mülk olduğunu görüyoruz şu anda. Bu kendisinin miydi yoksa siyasi hayatı boyunca elde ettiği para mıdır? Neden açıklamadı? Bunlar bazı sorular... Ama zannediyorum 'Çocuklarımındır' diyecek."