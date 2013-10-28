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Politika

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti kesinleşti

CHP liderinin ABD Büyükelçisi Ricciardone ile görüşmesinin ardından, 30 Kasım'da Washington'a gideceği açıklandı

28 Ekim 2013 01:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti kesinleşti. CHP heyeti 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Washington'da olacak.
CNN TÜRK'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, heyetin senato, temsilciler meclisi, iş çevreleri, medya kuruluşları, düşünce kuruluşları, lobiler ve Türk topluluklarıyla görüşeceğini söyledi.
Loğoğlu, KIlıçdaroğlu'nun gezi sırasında biraraya geleceği isimlerin belirlenmesi için gereken çalışmanın ise sürdüğünü ifade etti.
Ziyaret gerçekleşirse Kılıçdaroğlu parti liderliğine seçildiği Mayıs 2010'dan beri ABD'yi ilk kez ziyaret etmiş olacak.

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