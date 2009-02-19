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Politika

Kılıçdaroğlu'nu sevindiren anket

KanalD'de yayımlanan Genç Bakış anketine katılanların yüzde 87’si Kılıçdaroğlu dedi.

19 Şubat 2009 02:00

KanalD'de yayımlanan Genç Bakış anketine katılanların yüzde 87’si Kılıçdaroğlu dedi.

Kanal D'de yayınlanan, Abbas Güçlü'nün sunduğu 'Genç Bakış' programının bu haftaki konuğu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

Kılıçdaroğlu, Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilerin sorularıyla terledi.

Öğrencilerin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik ağır eleştirilerine muhatap olan Kılıçdaroğlu'nun yüzünü, SMS yoluyla gerçekleştirilen anket güldürdü. Anketten çıkan çarpıcı sonuç herkesi şaşırttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kim kazanır anketine katılanların yüzde 87'si 'Kılıçdaroğlu' dedi. Kadir Topbaş ise yüzde 13'te kaldı.

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