Kılıçdaroğlu'ndan Zarrab'a 5 bin liralık "sahtekar" tazminatı

17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit isimlerinden olan ve Türkiye gündeminden düşmeyen İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasında mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun, Rıza Sarraf’a 5 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu partisinin, 22 Nisan 2014 tarihli grup toplantısında Reza Zarrab için, “Bir sahtekarın arkasına Türk bayrağı konularak onu meşru gösterme asla mümkün olmamalıdır” şeklinde konuşma yapmıştı.



İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmada, Kılıçdaroğlu ve Sarraf'ı avukatları temsil etti. Davacı Rıza Sarraf'ın avukatı Gizem Naz Gündoğan, “Davalı, kamuoyu önünde müvekkilime yönelik, hakaret ve iftira niteliğindeki 'soyguncu, rüşvetçi, sahtekar' diyerek, eleştiri mahiyetinde kabul edilemeyecek sözlerle siyasetçi olmayan müvekkile saldırıda bulunduğundan talebimiz yönünde karar verilmesini istiyoruz" dedi.

"Davacının bakanlarla usulsüz ilişkide olduğu tüm kamuoyu bilmektedir"





Söz alan davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise yaptığı savunmada, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sarf ettiği söylemlerin, mahkeme kararıyla elde edilen telefon dinlemelerinde ve mahkeme dosyalarında sabit olduğunu söyledi.



Avukat Çelik, “Davacı siyasetçi değilse de bakanlarla usulsüz ilişkide olduğu tüm kamuoyunca bilinmektedir. Yine hakim kararıyla tespit edilen tape kayıtları uyarınca bakanlara rüşvet verdiği sabittir. Yine bunlara göre Zafer Çağlayan'a rüşvet vermek için 700 bin dolarlık saat verdiği ortadadır. Ayakkabı kutularında paralar verildiği aşikardır. Tüm bunlar dosya kapsamında sabit ve tüm kamuoyunca bilinmektedir. Bu haksız davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, davayı kısmen kabul ettiğini belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 5 bin TL manevi tazminata mahkum ettiğini açıkladı.

100 bin TL'lik dava açmıştı





Reza Zarrab avukatları aracılığıyla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Nisan 2014'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine yönelik "sahtekar, rüşvetçi ve soyguncu" kelimelerini sarf ettiği iddiasıyla Kılıçdaoğlu'na kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği gerekçesiyle 100 bin TL manevi tazminat davası açmıştı. Kılıçdaroğlu 22 Nisan 2014'teki grup toplantısında şunları söylemişti;



“Bir yabancının 4 tane bakanı nasıl satın aldığını gördük. Reza Zarrab'ın heykelini dikmek lazım. Hani Zafer Çağlayan anıtı var ya, saat anıtı. Onun yanına bir tane dikmek lazım. Ama yetmez. Bir tane de İçişleri Bakanlığı'nın önüne dikmek lazım. İçişleri Bakanı da Reza Zarrab'ın önüne yatsın. Hani diyordu ya 'sana bir şey olursa ben önüne yatarım' Bir tane de Maliye Bakanlığı önüne dikilsin. Bu adam cari açığı kapatmış ya. O heykelde de cebine para sıkıştırsın. Başbakanlığın önüne de heykel dikmek lazım. Sarraf'ın elinde çikolata kutusu Başbakanlığa giderken. Şimdi parlatıyorlar. Reza Zarrab aile fotoğrafında da önemli bir yeri var. Balkon konuşmasında bütün soyguncular oradaydı. Sarraf da orada olsun. Rüşvetin yeni adı cari açığı kapatma. Ben merak ediyorum bu adam sanayiciydi de haberimiz mi yoktu. Rüşvetin adı cari açık oldu şimdi. Çıkarıyorsunuz Reza Zarrab'ı arkasında fon olarak Türk Bayrağı kullanılıyor. En ağrıma giden budur. Bir sahtekarın arkasına Türk Bayrağı koyularak onu meşru gösterme asla mümkün olmamalıdır"