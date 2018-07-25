Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan'a başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yunanistan'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenler için komşu Yunan halkına başsağlığı diliyorum, yaşadıkları acıyı paylaşıyorum" dedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki iki büyük ormanda çıkan yangında ölü sayısının en az 76 olduğu belirtildi. Çıkan yangın sonucunda 156 kişinin yaralı olduğu bildirilirken Atina ve çevresinde OHAL ilan edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Aleksis Çipras, Yunanistan'ın zor bir sınavdan geçtiğini belirterek 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından, Başkent Atina yakınlarında çıkan yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Yunanistan'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenler için komşu Yunan halkına başsağlığı diliyorum, yaşadıkları acıyı paylaşıyorum" ifadesini kullandı.