-KILIÇDAROĞLU'NDAN YOLSUZLUK VURGUSU TBMM (A.A) - 13.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluğun mevcut iktidarın en ciddi sorunlarından biri olduğunu söyledi. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde partisinin görüşlerini açıklayan Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''kriz teğet geçti'' dendiğini, ancak ortada acımasız bir tablonun olduğunu kaydederek, en ağır faturayı Türkiye'nin ödediğini ifade etti. Yolsuzluğun mevcut iktidarın en ciddi sorunlarından biri olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ilgili ''yolsuzluk'' iddiasını dile getirdi. Hacı Ali Hamurcu adlı bir belediye çalışanın ''rüşvet çarkı'' ile ilgili polise itiraflarda bulunduğunu, polisin konuyu ''rüşvet, irtikap ve dolandırıcılık'' iddiasıyla savcılığa bildirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, 26 sayfalık itirafların 16 sayfaya indirildiğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, ''26 sayfalık itiraf niçin 16 sayfaya indiriliyor? Adalet Bakanına soruyorum, bu sorunun yanıtını bekliyorum'' diye konuştu. Savcının iddiayı ''memur suçu kapsamında'' değerlendirerek Adalet Bakanlığından izin istediğini, Bakanlığın konuyu ön inceleme için Valiliğe gönderdiğini, bir vali vekilinin rapor yazdığını belirten Kılıçdaroğlu, vali vekilinin konunun ''rüşvet'' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini raporda belirttiğini söyledi. Vali vekilinin 38 gün sonra Gaziantep'te görevlendirildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığının raporun gereğini yapması için savcılığa gönderdiğini bildirdi. Savcılığın yine raporda belirtilen gibi değil ''memur suçları kapsamında'' işlem yapılmak üzere Adalet Bakanlığından izin istediğini anlatan Kılıçdarooğlu, bu kez bir başka vali yardımcısının olayı araştırmak üzere görevlendirildiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, bu vali yardımcısının Kocasinan ve Melikgazi belediyelerinden bilirkişi istediğini ancak bilirkişi görevlendirilmeden bir gün önce raporunu valiye sunduğunu ileri sürdü. Kılıçdarğlu, şöyle devam etti: ''Nasıl oluyor bu? Dönemin valisi Osman Güneş, dosyanın kapatılması için basıyor imzayı. Sayın Valinin imza atmadan önce İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak kararnamesi çıkmış. Yani Kayseri Valisi değil. İmzaladıktan sonra dosya Bakanlığa gidiyor. Aynı Osman Güneş bu kez müsteşar olarak kendisinin gönderdiği yazıyı alıyor Sayın Bakan'ın onayına sunuyor, dosya kapanıyor. Sayın Başbakanın vicdanına sesleniyorum, ben bir ucunu çektim, çok büyük bir olay, üzerine giderseniz, biz CHP Grubu olarak sonuna kadar sizin arkanızdayız ama gitmezseniz, çıkıp bu kürsüde 'biz yolsuzluklarla mücadele edeceğiz' demeyeceksiniz. Sayın Başbakan'a bir sorum var? Hacı Ali Hamurcu şu anda nerededir? Bu çok önemli bir soru. Nerede olduğunu Sayın Başbakan araştırdığında görecektir. Bir sorum daha var? Avukat Yakup Erikel kimdir? Eğer merak ederse yanında Sayın Bülent Arınç var, ona sorarsa sanıyorum çok fazla bilgi alacaktır. Eğer Sayın Başbakan bu konuştuklarımla ilgili belge istiyorsa masamın üzerinde.'' CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzlukların olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceğini ifade etti. -''SİZ BAŞBAKAN DEĞİL MİSİNİZ?''- Başbakan Erdoğan'ın eylem yapan öğrencileri ''illegal kişiler'' olarak nitelendirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Siz Başbakan değil misiniz? Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, Jandarma istihbaratı size bağlı değil mi? İllegal örgütse tutarsınız yargıya çıkarırsınız. Hepsi serbest, yedikleri dayakla kaldılar'' diye konuştu. Üniversiteler ve öğrencilerden korkmamak gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan öğrenci temsilcilerini dinlemesini istedi. Kılıçdaroğlu, orantısız güç kullanmanın doğru olmadığını ifade ederek, bir kadının çocuğunu düşürmesine neden olmayı kimsenin uygun göremeyeceğini kaydetti. Parlamentoya gelen gençlerle görüştüğünü, Erdoğan'ın bunu eleştirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, gençlerin Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile de görüştüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Bize gelince suç, sizin milletvekillerinize gelince değil'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacının olduğunu belirterek, ''Demokrasiyi hep beraber geliştirmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak sorunlar çıkar'' diye konuştu.