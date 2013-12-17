Kılıçdaroğlu: Deniz Feneri savcılarının başına gelenler tekrarlanmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu “Deniz Feneri Savcılarının başına gelen umarım bu savcıların başına gelmez” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu grubumuzda bir kriz masası oluşturduk. Vekillerimiz takipedecek Deniz Feneri savcılarının başına gelen inşallah bu savcıların başına gelmez" dedi. CHP lideri, cemaat ve akp arasındaki konulara girmediklerini belirterek, yolsuzluk yapan kimse onun üzerine gitmek lazım. Varsa doküman göreceğiz. Uğur Mumcu’nun bir sözü var. O yapmış şu yüzden olmuş önemli değil. Bize her türlü eleştiri gelebilir. Ama kimse bize kul hakkı yiyor diyemez. Bu konuda çok hassasız. Uğur Mumcu’nun bir sözü vardı “Katil katildir” o yapmış, şu yüzden olmuş önemli değil" ifadesini kullandı

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