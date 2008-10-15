Kılıçdaroğlu'ndan yeni belge

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Şaban Dişli’nin imar değişikliği karşılığında rüşvet aldığı iddialarıyla birlikte gündeme getirdiği Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Namık Öndeş’in de, ‘Dişli olayının baş aktörü Mehmet Karasu’dan rüşvet aldığı’nı ileri sürdü.



Kılıçdaroğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 11 Ağustos’ta yaptığı basın toplantısında bir rüşvet protokolünü kamuoyuna açıkladığını belirterek, “Ortaya çıkan rüşvet belgesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Silivri Belediye Başkanı ve yardımcıları açıklamalar yaptılar. Bizi suçladılar. İftira attığımızı söylediler ama güneş balçıkla sıvanamadı” dedi. Şaban Dişli olayı tartışılırken “48 saat içinde bir işadamına 11 trilyonluk rantı sağlayan bir belediye başkanı hangi çağdaş demokratik ülkede sorgulanmaz?” sorusunun yanıtını alamadıklarını belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



Yandaşları yolsuzluk yapınca susuyorlar



“Bir belediye başkanı ne zamandan beri yandaşlarına rant sağlamakla kendini görevli hissediyor? 11 trilyonluk rantın bir karşılığı olmaz mı? 3 Y ile mücadele edeceğim diye iktidar olanlar, yandaşları yolsuzluk yapınca niçin gereğini yapmaktan kaçınırlar? Çankaya Belediyesi'nde ortaya atılan bir yolsuzluk iddiası dolayısıyla savcılık derhal harekete geçerek soruşturma açtı. İçişleri Bakanlığı bir grup müfettişi derhal görevlendirdi. CHP kendi içinde ayrıca bir komisyon kurarak olayı araştırıyor. Bunların tümü olması gerekendi. Yolsuzluklara karşı mücadelede hukuk devletinde olması gerekenler demek ki istendiğinde yapılabiliyor. CHP olarak biz hiçbir yolsuzluk olayının karanlığa mahkum edilmemesini tam aksine aydınlanmasını istiyoruz.”



Onların adı artık YE PARTİSİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi ekseninde olan ve günlerce tartışılan bir yolsuzluk olayında savcıların harekete geçmediğini, İçişleri Bakanlığı’nın müfettiş görevlendirmediğini ve AKP’nin iddiaları araştırmak üzere bir komisyon kurmadığını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Bence AKP’nin adına yakışan kısa sözcük ‘AK PARTİ’ değil ‘YE PARTİ’dir. Artık o parti kendisine ‘AK PARTİ’ diyemez. O parti artık bir yiyenler partisidir”diye konuştu.



Kılıçdaroğlu basın toplantısında, ‘Şaban Dişli olayının baş aktörü Mehmet Karasu’nun Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Namık Öndeş’e banka havalesi ile 80 bin YTL gönderdiğine ilişkin banka dekontunu basın mensuplarına dağıttı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



Topbaş malvarlığını açıklasın



“Bu dekonta göre para gönderen kişi gözü doymaz işadamı, Şaban Dişli olayının baş aktörü Mehmet Karasu. Rüşvet belgesinde imzası olan kişi. Mehmet Karasu ayrıca bankalardan kredi alabilmek için Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in yeğenine rüşvet verilmesine ilişkin olayda adı geçen kişi. Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Namık Öndeş’e banka havalesi ile 80 bin YTL gönderiyor. Bu 80 bin YTL’lik dekont ne anlama geliyor? Bir belediye başkan yardımcısı Mehmet Karasu’dan 80 bin YTL’yi niçin alır. Şimdilik Silivri Belediyesi ayağının bir kısmı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayağı hala karanlıkta. Kadir Topbaş ve imar komisyonu üyeleri gecikmeksizin mal varlıklarını kamuoyuna açıklamalıdır.”



