Kılıçdaroğlu’ndan ‘üç fidan’a saygı duruşu

Üç fidan için 'Türkiye'yi yıkmak isteyenlere bir şans daha mı vereceğiz' diyen lider kim?

Can Dündar, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamından 4 hafta önce yazdığı mektupta "Acıyıp bir şans daha vermeyelim" diyen politikacının mektubunu yazdı.