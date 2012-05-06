Kılıçdaroğlu’ndan ‘üç fidan’a saygı duruşu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 40. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamının 40. yılı nedeniyle sabah erken saatlerde Karşıyaka Mezarlığı’na gitti.
Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarına karanfil bıraktı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra mezar başlarında ayrı ayrı saygı duruşunda bulundu.
Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da Deniz Gezmiş Parkı'nda düzenlenen anma etkinliği kapsamındaki ''Delikanlım... İyi Bak Yıldızlara'' adlı belgesel ile Zülfü Livaneli konserini de izleyecek.