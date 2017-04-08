Kılıçdaroğlu'ndan TRT'de 'tek adam' örneği: Erdoğan konuşuyor diye kimse kesmeye cesaret edemiyor!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’de saat 19:00’da başlayacak olan canlı yayın için kendisine söz verilmişken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının uzaması üzerine yayının kesilmemesi ve kendisinin yayının 19:30’a sarkmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, kendisinin programının 19:30’a sarkmasını espirili dille “Program 19.00’da başlayacaktı Cumburbaşkanı'nı kesemediğiniz için yarım saat gecikti, sağlık olsun bekleriz” diyerek eleştirdi.

TRT’ye tarafsızlık eleştirisi

Kılıçdaroğlu, TRT’nin tarafsız olmadığını söyledi.

Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı konuşmaların sürekli TRT’nin bütün kanallarında verilmesine CHP’ye ve ya muhalif olan siyasetçilerin TRT’de yer bulmamasına “Şu programı sağlamak için Sayın Numan Kurtulmuş’u aradık. TRT’nin tarafsız davranması lazım. Sayın Başbakan çıktığında ayrı biz çıktığında ayrı veriyorsunuz. Böyle olmaz. Ben bu kanala vergi ödüyorum.” diyerek tepki gösterdi.

Referandumu 'tek adam' söylemiyle eleştiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın konuşması nedeniyle programın yarım saat geç başlamasına “Tek adam rejiminin en tipik örneği bu akşam yaşadık” sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Sayın cumhurbaşkanı konuşuyor, bana ‘Saat 19.00’da televizyon programı yapılacak’ denmiş ama onun sözü kesilemiyor, kimse kesmeye cesaret edemiyor. ‘Sayın cumhurbaşkanı konuşuyor, başımız belaya girmesin, anamuhalefet partisinin genel başkanı kibar bir insandır, o biraz bekler, biz 19.30’da devreye gireriz’ deniyor.”

CHP liderinin bu sözleri üzerine Koç şöyle yanıt verdi: “Nezaketiniz için çok teşekkür ederiz, inanın siz de cumhurbaşkanı olsanız TRT kurumsal olarak beklerdi. Burası kamu kuruluşu, o da devletin tepesindeki insan. Kim olsa önemli değil.”