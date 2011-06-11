-KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFONLA MİTİNG GİRESUN (A.A) - 11.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen mitinge hava muhalefeti nedeniyle katılamayınca alandakilere telefonla hitap etti. İlçenin Azerbaycan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılamayan Kılıçdaroğlu, seçim otobüsündeki parti yetkililerini telefonla aradı ve kurulan ses düzeniyle halka seslendi. Yetkililerin kendilerine, hava muhalefeti nedeniyle helikopterin Şebinkarahisar'a gidemeyeceğini ilettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bu planlanmış bir programdı ancak yaşanan sorun nedeniyle seçime saatler kala Şebinkarahisarlı hemşehrilerimizle buluşamadık. Şebinkarahisar'ın tüm sorunlarını biliyorum. İlçenin sorunları konusunda, ilçenin sorunlarının yer aldığı bir dosya tarafıma bildirildi. Bu dosyayı çok iyi inceledim. Şebinkarahisar ziyaretim bugün nasip olmadı. İnşallah ilk ziyaretimi Başbakan olarak Şebinkarahisar'a yapacağım.'' CHP'nin Giresun 1. sıra milletvekili adayı Selahattin Karaahmetoğlu da konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun katılamamasının kendilerini üzse de alandakilerin coşkusu ve desteğinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Karaahmetoğlu, şunları söyledi: ''Şebinkarahisar'ın katmerleşmiş sorunları vardır. Bu iktidar partisi ne yazık ki bu sorunlara çözüm üretememiştir. Özellikle Şebinkarahisar'ın ve çevresindeki diğer ilçeleri Giresun'a bağlayacak, ulaşımda sorunu sona erdirecek olan Eğribel Tüneli'nin yapılması sözü var ancak ortada bir proje yok. Biz bu seçim öncesi verilen 'tünel yapacağız' sözünü samimi bulmuyoruz. Bunlar AK Parti görevlilerinin samimi olmayan açıklamalarıdır. CHP iktidarında Şebinkarahisar'ın tüm sorunları çözüme kavuşturulacaktır.''