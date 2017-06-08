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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı'na: Sorun iç tüzük değil, OHAL'in kaldırılmasıdır

Liderlerin reddettiği İsmail Kahraman'ın grup başkanvekilleriyle görüşeceği öğrenilmişti

08 Haziran 2017 15:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ve AKP Grup Başkanı Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi iç tüzük değiştirilmesi için davet eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Anayasaya uyum sağlanması gerekçesi ile çıkılan yolda Meclis'in etkin olmasını sağlayacak iç tüzük çıkmaz. Sorun iç tüzük değil OHAL'in kaldırılmasıdır" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan dün, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yapacağı iç tüzük toplantısına CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağını açıklamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Bu ihtiyaca öncülük yapması TBMM Başkanı'nın görevi olarak kabul edilmelidir. Ancak liderlerin böyle bir teknik aşamada bir araya gelmeleri erken ve zamansızdır" demişti.

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