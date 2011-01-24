Kılıçdaroğlu'ndan, tarikatlara siyaset sınırı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Ticaret Odası’ndaki toplantıda tarikatlara laf atan bir partiliyi susturdu.



Kılıçdaroğlu bu tavrını, “Temiz duygular siyasete alet ediliyor. Holdingler kurup, alın teri çaldılar. Siyasallaşmayan, siyaset yapmayan tarikatlara saygılıyız” sözleriyle açıkladı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Denizli’den İstanbul’a geçen Kılıçdaroğlu, uçakta gazetecilerin konuyla ilgili sorularını şöyle yanıtladı:





AKP aleyhimize kullandı



“Arkadaşlarıma söylemek istediğim, tarikat konusuna girmemeleri. Herkesin inancına saygılıyız. Siyasetin konusu inançları sorgulamak değildir. Onu siyasetin dışında tutmalıyız. Gerçekten de belli inanç grubuna dahil insanlar, bir araya gelip ortak manevi duygu yaratabiliyorlar. Buna saygı duymalıyız. Hassas olduğumuz nokta, manevi dünyanın siyasete taşınmaması.



Allah ile kul arasına kimsenin girme hakkı yok, bizim inancımıza göre. Bunu her yerde konuşmak da siyasal partilere yarar değil zarar getirir. Tarikat zaten yol demek; belli yolda, belli düşüncede bir araya gelen insanlar, inançlarını paylaşıyor, saygılı olacağız. AKP, bunu hep CHP’nin aleyhine kullandı. Bu tuzağa kimsenin, partililerimizin düşmemesi gerekir.





Holdingler kurup çaldılar



Tarikatların siyasallaşması demokrasinin önündeki en ciddi engeldir. Çünkü insanlar sandığa başka güdülerle gidiyorlar. Oysa sandığa işsizlik, ülke sorunu, demokrasi, özgürlük, hak için, sorunları çözümü için gitmeli. Sandığa, bunları görmeden, size empoze edilen, sadece iç dünyanızda paylaştığınız olguyu ya da taraftarlarını iktidara getirmek için giderseniz onun adı demokrasi olmaz. Eğer inanç bağlamında giderseniz sandığa, tartışılmaz olan inançlar tartışılır hale getirilir.





'Bunu yapmamalı'



Tarikatlar da siyasetin dışına çıkmalı. Türkiye’de bu konuda aşınma var. Din siyasete alet ediliyor biliyoruz. Ama tarikat üyeleri şunu bilmeli; kendileri, inançları istismar ediliyor, temiz duyguları siyasete alet ediliyor. Geçmişte böyle yaptılar. Holdingler kurdular alın teri çaldılar, Türkiye’de, yurtdışında. Artık insanlarımızın da bunlardan ders çıkarması lazım. Biz, siyasete girmemiş, siyasallaşmamış tarikatlara saygılıyız.





Cemevleri inanç mekânı



Cemevleri bir tarikat veya zaviye değil ki inanç mekanı. İnsanlar gidip orada ibadetlerini yapıyorlar. Yasada yapacağınız tanımda da isim vermenize gerek yok; ibadethane dediğiniz zaman herkes oranın ne olduğunu bilir. Cami de kilise de havra da böyle, cemevi de böyle. Bunun devrim kanunlarıyla falan ilgisi yok. Sadece o gerekçe gösterilerek Alevilerin cemevi talebinin önüne geçilmek isteniyor. Samimi değiller. Kaldı ki milletvekillerimiz kanun teklifi de verdi bu konuda; ama AKP yanaşmıyor. Devlet Bakanı Faruk Çelik söyleyebilir; ama Devrim kanunlarının değiştirilmesi sözkonusu değil. Değiştirilmesi istenen maddeler Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhu demektir, buna kimsenin gücü yetmez.”





Sarayköy karşılaması



Deve güreşi yapılan Denizli’nin Sarayköy ilçesine varıncaya kadar kendisine sevgi gösterisinde bulunanlar tarafından yolu birkaç kez kesilen Kılıçdaroğlu, kendisini davul zurna ile karşılayanlara kısa bir konuşma yaptı. “Korku imparatorluğunu yıkacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçede geleneksel deve güreşleri festivalinin yapıldığı alana geçerek, bir süre deve güreşi izledi. Bir vatandaş, Kılıçdaroğlu’na poşu hediye etti.





Tunus’takilere selam söyledi



Ayaklanma yaşanan Tunus’tan Türk siyasetçilerine ilk davet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapıldı. Kılıçdaroğlu ile görüşen Tunus Gazeteciler Birliği Başkanı Muhammed Adil, ayaklanmayı yöneten organizasyonlar arasında yer alan sendikalar ve sosyal demokrat partiler adına bu daveti Kılıçdaroğlu’na iletti. Davetten çok memnun kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, ülkenin sükunete kavuşması yolunda önemli ilerlemeler sağlandığını vurguladı. Bu istikrarın sağlanmasından sonra davete severek icabet edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, sosyal demokrat parti yöneticileri ile sendikacılara selamlarını saygılarını yolladı.





Aslantepe’den ders alsınlar



Futbola siyaseti katmanın doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Aslantepe protestosunun demokrasinin güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. CHP Lideri, “Aslında futbola siyaseti katmak doğru değil ama sayın Başbakan bu konuda bir adım attı, tepkiyi gördü. Bütün taraftarlar birleştiler, ortak tepki gösterdiler. Bana göre demokrasinin güzel örneklerinden biri. Bu örnekten her siyasetçinin ders alması lazım” dedi.





