Kılıçdaroğlu'ndan şok belge

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, bir belgeyi daha açıkladı ve çok çarpıcı iddialarda bulundu.Yeni Harman dergisinden Kutlu Esendemir’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır’ın imzasını taşıyan 9 Nisan 1999 tarihli bir belgeyi de günışığına çıkardı. Söz konusu belgede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELBİM A.Ş.‘nin Akbil adı verilen akıllı bilet projesinin ihale edilmeden Fazilet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen bir firmaya verildiği ve çeşitli yollarla Belediye’nin 4 milyon dolar zarara uğratıldığı ayrıca bazı usulsüzlükler ile her ay yaklaşık olarak 3-4 trilyon tutarında bir meblağın FP’ye yakın gruplara aktarıldığı iddia ediliyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayın araştırılması ve söz konusu paranın Recep Tayip Erdoğan’a aktarıldığı şikayeti üzerine Vali Erol Çakır devreye girip iddiaları mercek altına alıyor. Konuyu inceleyen Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de araştırmaları sonucu iddiaların büyük ölçüde doğru olabileceğini aktarıyor ve devlete ödenmesi gereken vergilerin ödenmediğini ve yine çeşitli usulsüzlükler sonucunda Vakıflar Bankası’nda açılan hesapta toplanan paraların FP’nin bazı adaylarının seçim giderleri için kullanıldığını ortaya çıkarıyor. Özel bankalarda açılan başka hesaplar vasıtasıyla Akit, Yeni Şafak, Kanal 7 gibi muhafazakar basın organlarına devamlı olarak kaynak aktarıldığı ve bu şirketlerin de naylon fatura kesmek suretiyle, karşılıksız trilyonlarca TL’yi FP ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na verdiği duyumu da belgede yer almakta.Vali Çakır’ın Başbakanlık’a yazdığı ‘Acele’ ve ‘Gizli’ ibareli yazıda, konuyla ilgili operasyona 12.04.1999 tarihinde başlanacağı açıklanıyor ve operasyona destek vermek amacıyla yeteri kadar personel tahsis edilmesi talep edildiği halde daha sonra konuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığı görülüyor.İŞTE O BELGE: