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Kılıçdaroğlu'ndan seçim barajı açıklaması

"Dolaylı ya da doğrudan herhangi bir mesaj almadık, ittifak çağrısı gelmedi"

10 Kasım 2017 12:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim barajının indirilmesine şartsız destek vereceklerini belirterek, "Baraj için hiçbir şartımız yok. İster 1, ister 5 yapsınlar fark etmez ama milli iradenin parlamentoya sağlıklı yansıması için baraj inmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu, Strasbourg ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruya da "Her parti kendi adayını çıkaracak" diye cevap verdi.

 

İyi parti ile ittifak olur mu?

 

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sorusunu ise "Dolaylı ya da doğrudan herhangi bir mesaj almadık, ittifak çağrısı gelmedi. Siyasi partiler bağımsız seçime girerler. Biz de yerel, milletvekili ya da cumhurbaşkanı seçimine öyle gireceğiz'' şeklinde yanıtladı.

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