Kılıçdaroğlu'ndan Şansal'a: Aklını peynir ekmekle yemiş



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarının fenomenlerinden modacı Barbaros Şansal’ın palalı saldırganın CHP’li olduğuna dair söylemleri ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Kim söylüyor onu? Kim o modacı. Aklını peynir ekmekle yemiş herhalde. Moda işine baksın o. Eğer siyasete soyunacaksa AKP orada duruyor. Gider oraya katılır o zaman bizim muhatabımız olur" dedi.

Antalya’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi Antalya Bölge Temsilciliği’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada gazetecilere açıklamada bulundu, habercilerin sorularını yanıtladı. hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, "Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayını ne zaman açıklayacaksınız?" sorusuna, şöyle cevap verdi: "Önümüzdeki günlerde açıklarız. Bazı veriler bize ulaştı. Komisyon kurduk. Beş kişiden oluşan bir komisyon kurduk. 4 Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter. Bu komisyon her bir seçim çevresini ayrı ayrı irdeliyor. Vardıkları sonuçları Merkez Yönetim Kurulu’na getiriyorlar. Burdur’da eğilim yoklaması yaptık. Bir eczacı arkadaşımızı aday ilan ettik. Afyonkarahisar’da bir doktoru başkan adayı ilan ettik. Diğer yerlerde de buna benzer uygulama yapılacak. 7-8 ilçeden doğrudan sandığı meydana koyacağız. Bütün yurttaşlara açacağız sandığı. Halk kimi görmek isterse oyunu kullanacak. Adaylarımızı aşama aşama açıklayacağız. Antalya’da bu aşamada değerlendirilecek. Anket sonuçları geliyor. Belediye başkanlarımızı inceliyoruz. Yapılan anketlerde Mustafa Akaydın önde gibi. Bana da öyle haber geliyor. Anket sonuçları doğrudan bana gelmiyor. Komisyona gidiyor. Sonuçlara bakma zamanım yok. Ahbap çavuş ilişkisi olmayan bilimsel yöntemleri kullanıyoruz. En çok oyu alan kişi halkın en çok sevdiği kişidir. Bu çerçevede adayları belirleyeceğiz. 5 kişilik komisyon belirleyecek"

'Yerel seçimlerle ilgili kararı 5 kişilik komisyon verecek'

Kılıçdaroğlu, "Deniz Baykal adaylık listesinde etkili olacak söylentileri var? Bu konuda ne düşünüyorsunuz" şeklindeki soruya şöyle karşılık verdi: "Baykal, partimizin önceki Genel Başkanı herkes kendisine saygı gösterir. Partinin geçmişinde büyük mücadeleler vermiştir. Önemli siyasi önderlerimizdendir. Yerel seçimle ilgili kararı 5 kişilik komisyon verecek. Son derece sağlıklı tutarlı bir yöntemle yolumuza devam ediyoruz. Benim de bir etkim olmayacak. Parti meclisinin aday göstermediği bir kişiyi bizim aday göstermemiz söz konusu değildir. Bizim parti hukukumuz böyledir." Kılıçdaroğlu, Antalya'nın her zaman sosyal demokrat bir belediye başkanına ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları söyledi: "AKP, Antalya’da belediye başkanlığını almak isteyecektir. Ama alacağı kanısında değilim. Antalya Antalyalılarındır. CHP’nin kalesidir, diyebiliriz. Neden demeyelim."

'Duygusal çıkışları oluyor'

Ülkenin hem içeride hem dışarıda kötü yönetildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet tarihinde bile Türkiye Cumhuriyeti’nde derin bir kırılma yaşamamıştır. Kapı çalacak bir komşu bile kalmadı. Her şey sorun, her şey sorun. Suriye, Irak, İran,Rusya, Amerika ile kavga ediyoruz. İçeri zaten kaynıyor. Öfkeyi hitabet sanatına dönüştürdük. Nasıl bir sanatsa kin üzerine sanat mı olur? Böyle bir sanat mı olur? Bir politikacının duygularıyla hareket etmemeli, aklıyla mantığıyla hareket etmesi lazım. Maalasef duygularıyla hareket ediyor. Eğer bir politikacı duygularıyla hareket eder noktaya gelmişse, yöneticilik vasfını kaybetmiş demektir. Geldiğimiz nokta bu. Zaman zaman duygusal çıkışları oluyor Erdoğan’ın. Televizyona çıkıyor. Mısır’da genç bir kız öldürüldü diye ağlıyor. Biz insani olarak bir şey söylemiyoruz. Peki ben merak ediyorum Kenya’da bir Türk kızı öldürüldü üstelik 8 ay hamile bizim kızımız, bizim çocuğumuz. Terör sonucu öldürüldü. Üzüldüğünü ifade eden bir cümle çıktı mı ağzından bırakın ağlamayı?" Erdoğan'ın milleti ağlayarak kandıracağını zannettiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Artık bu toplum bu numaraları yemiyor. Erdoğan istediğim için ağlarım bu milleti kandırırım yok öyle bir şey. Ağlayacaksan bizim kızımız öldürüldü 8 aylık hamileydi. Neden gitti oraya insanları tedavi etmek için. Bir insanlık görevi için gitmiştir. Oraya darbe için gitmemiştir siyasi bir amacı yoktur. İnsanlık amacı için gitmiştir. Eğer sen ağlayacaksan otur onun için ağla."

Fethullah Gülen ile görüşmeyecek

Kılıçdaroğlu, demokratikleşme paketi ile ilgili olarak da, "Biz de merak ediyoruz. Gelsin. Zaten az kaldı. Ayın 30’unda açıklayacak" dedi. Amerika’ya Kasım ayı içinde gideceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yönetim ile görüşmek için arkadaşlarımız görüşmeler yapıyor. Net olarak belli değil” diye konuştu. Habercilerin "Fethullah Gülen’le görüşecek misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Sanmıyorum. Bizim takvimiz daha farklı" cevabını verdi.

'O moda işine baksın'

Gezi Parkı olaylarının fenomenlerinden modacı Barbaros Şansal’ın palalı saldırganın CHP’li olduğuna dair söylemleri ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Kim söylüyor onu? Kim o modacı. Aklını peynir ekmekle yemiş herhalde. Moda işine baksın o. Eğer siyasete soyunacaksa AKP orada duruyor. Gider oraya katılır o zaman bizim muhatabımız olur" dedi.

Acı bir kayıp

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz’in ölümü ile ilgili Kılıçdaroğlu, "Türk sinemasına büyük değer katan bir karakter oyuncusu, acı bir kayıp Allah’tan rahmet diliyoruz. Yılmaz Güney’in çok yakın arkadaşı. Önemli bir kayıp sinemamız için" dedi.

Fatih terim sporun kilit isimlerinden

Fatih Terim’in görevden alınması ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Ben nasıl kendimi GS’li yöneticilerin yerine koyayım? Oradaki ilişki nedir? Sözleşme nedir? Bilemem. Ama Fatih Terim bizim sporumuzun kilit isimlerinden biridir. Sadece Türkiye’de değil dünyaca ünlü bir spor adamıdır. Ama bugün bir haber geldi. Taraftar gruplarının liderleri gözaltına alınıyor. Bu dikta yönetiminin başka versiyonu. Ne işiniz var. Spora siyaset bulaşırsa bu noktaya gelinir. Doğru değil bu" diye konuştu.