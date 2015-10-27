Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması: Bir bedel ödenecekse biz hazırız!

Siyah renkli bir aracın CHP Genel Merkezi önünden geçerken 5 el ateş etmesine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Amaç göz korkutmak ise hiç kimsenin endişesi olmasın bizim gözüm korkmaz. Güçlüyüz. Demokrasiyi savunuyoruz. Bunun için bir bedel ödenecekse biz bu bedeli ödemeye hazırız. Seçimlerin yapılmasını engellemeye dönük bir girişim olabilir mi? Belki bu niyetle yapmış olabilirler. Bütün siyasi partilerin bu tür saldırılara ortak karşı çıkması lazım" dedi.

IMC TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, siyah renkli bir aracın CHP Genel Merkezi önünden geçerken 5 el ateş etmesine ilişkin olarak, "İçişleri Bakanı Gürsel beyi arayıp bazı bilgiler vermiş. 1,2 saat içinde plakayı da saptayacağız demişler. Sanıyorum 3,4 saat içinde faile ulaşacaklar. Hangi gerekçe ile bunu yaptı onu da anlamak mümkün değil. Önümüzdeki saatlerde biz de öğreneceğiz. Türkiye'nin şu anda en önemli sorunu sadece kurumların değil yurttaşların da can ve mal güvenliğinin olmamasıdır. Hukukun üstünlüğü bir kez zedelenirse üstünlerin hukuku oluşturulursa bu tür tablolar kaçınılmazdır" diye konuştu.

"Amaç göz korkutmak ise hiç kimsenin endişesi olmasın bizim gözüm korkmaz"

Genel merkeze dönük bir saldırı olacağını hiç düşünmediklerini, böyle bir bilginin de gelmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Partilere yönelik saldırılar olacağı yönünde zaman zaman bazı bilgiler geliyor. CHP genel merkezine yönelik böyle bir saldırıyı hangi gerekçe ile açıklayacaklar ben de merak ediyorum. Fail yakalandığı zaman biz de öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Amaç göz korkutmak ise hiç kimsenin endişesi olmasın bizim gözüm korkmaz. Güçlüyüz. Demokrasiyi savunuyoruz. Bunun için bir bedel ödenecekse biz bu bedeli ödemeye hazırız. Seçimlerin yapılmasını engellemeye dönük bir girişim olabilir mi? Belki bu niyetle yapmış olabilirler. Bütün siyasi partilerin bu tür saldırılara ortak karşı çıkması lazım. Hükümet bu konuda daha tutarlı, adımlar atarsa failleri kısa sürede yakalayıp yargı önüne çıkarırsa hükümet görevini yapmış olur. Savsaklarsa demokrasi yara alır" dedi.