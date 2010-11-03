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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN SAKARYA'DAKİ PROTESTOYA KINAMA ANKARA (A.A)

03 Kasım 2010 13:41

-KILIÇDAROĞLU'NDAN SAKARYA'DAKİ PROTESTOYA KINAMA ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Hangimiz Laik Değiliz ki'' başlıklı panelde konuşmacıların, masalarına ip atılarak protesto edilmelerini çirkin ve yakışıksız olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Sakarya'da düzenlenen panelde konuşmacılar Taraf gazetesi yazarı Yıldıray Oğur ile Star gazetesi yazarı Mustafa Akyol'un önlerindeki masaya ip atılarak protesto edilmelerini kınadı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti: ''Bu tavır demokrasiyle de, çoğulculukla da, çok seslilikle de, düşünce ve düşünceyi özgürce açıklama anlayışıyla da bağdaşmamaktadır. Hangi düşünceden olursa olsun insanların düşüncelerini açıklamalarının engellenmesi ve bunun idam ipi atmak gibi asla kabul edilemez protesto yöntemleriyle ortaya konulması çirkin ve yakışıksız olduğu kadar, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğüyle de taban tabana zıttır. Bu nedenle gazeteci yazar Oğur ile Akyol'un masalarına idam ipi atılmasını kınıyor ve kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.''

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