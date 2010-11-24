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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞAFAK BAY'A "GEÇMİŞ OLSUN" ANKARA (A.A)

24 Kasım 2010 14:16

-KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞAFAK BAY'A "GEÇMİŞ OLSUN"  ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GATA Hastanesi'nde tedavi altına alınan kemik kanseri hastası öğretmen adayı Şafak Bay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.  CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, atama bekleyen öğretmen adayı Şafak Bay'ın ekonomik nedenlerle tedavisini sürdürmekte zorlandığı, vize sorunu nedeniyle yurtdışına da çıkamadığı belirtildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, Şafak Bay'ı GATA Hastanesi'ne sevkinin ardından telefonla aradığının ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğinin bildirildiği açıklamada, Şafak Bay'ın da Kılıçdaroğlu'na desteğinden dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

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