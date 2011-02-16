-KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZHASEKİ'YE SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı basın açıklamasında kendisine ''hakaret ettiği'' iddiasıyla, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatlarınca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, ''Kılıçdaroğlu'nun, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak siyasi iktidara yakın çevrelerin ve hatta bizzat siyasi iktidar mensuplarından bazılarının adlarının geçtiği yolsuzluk dosyalarını kamuoyunun gündemine taşımış olan dürüst bir siyasi kişilik olduğu'' belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun, 2011 yılı Bütçe Kanunu'nun TBMM'deki görüşmeleri sırasında; ''Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş yıllarda yapılan usulsüz işlemlerin varlığına rağmen, gereken hukuki işlemlerin yapılmamış olmasının, iktidar partisinin siyasi sorumluluğunu gerektirdiğine işaret eden'' bir konuşma yaptığı aktarılan dilekçede, ''TBMM'de yapılan bu konuşmadan sonra 2007 ve takip eden yıllarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve belediye adına hareket ettiğini iddia eden şahısların eylem ve işlemleri basın ve kamuoyunun dikkatini üzerine toplamıştır'' denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özhaseki'nin, 28 Ocak 2011 tarihinde, basın açıklaması yaptığı anımsatılan dilekçede, ''Bu açıklamada, Özhaseki'nin, Kılıçdaroğlu'nu yalan söyleyen, iftira etme alışkanlığına sahip, siyasi rakiplerini zan altında bırakmak için gerçekte olmayan olayları gündeme getiren, bir yalan bitince 2. ve 3. yalana sarılmaktan çekinmeyen, utanılacak durumlar içerisine düşmüş yalan makinesi haline gelmiş kişi olarak tanımlamaktan çekinmediği'' ifade edildi. Özhaseki'nin, Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak yapmış olduğu tanımlamalarının ayrı ayrı her birinin TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen ''hakaret'' suçunu oluşturduğu ileri sürülen dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Müvekkilim TBMM üyesi milletvekilidir ve ana muhalefet partisi genel başkanı sıfatını taşımaktadır. Hakaret içeren ifade ve cümleler, anamuhalefet partisi genel başkanı ve TBMM üyesi milletvekili sıfatı ile kanunen kendisine yüklenen kamu görevleri kapsamında, TBMM kürsüsünden yaptığı bir konuşmada dile getirilen açıklamalara cevap olarak kullanılan ifadelerdir. Suç oluşturan bu itham ve isnatlar, basın yayın organlarında yayınlanmıştır. Açıklamalarıyla gündem yaratan müvekkilimiz, kamu görevlerindeki olumsuz iş ve eylemleri kamuoyunun bilgisine sunarak itibar ve güvenilirliğini pekiştirmiştir. Çünkü kendisinin gerek bürokrat olarak çeşitli kamu görevlerinde bulunduğu dönemlerde, gerekse milletvekili seçildiği dönemden bu yana dürüst ve onurlu bir kişi olduğu herkes tarafından bilinmektedir.''