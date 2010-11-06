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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖNDER SAV'A TEŞEKKÜR ANKARA (A.A)

06 Kasım 2010 14:53

-KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖNDER SAV'A TEŞEKKÜR  ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin önceki Genel Sekreteri Önder Sav'a teşekkür mektubu gönderdi.  CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yeni yönetimi belirlendikten sonra önceki Genel Sekreter Sav'a bir teşekkür mektubu gönderdiği belirtildi.  Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi: ''Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Ekim 2010 günlü yazısı ve Parti tüzüğünün 39.maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirme yaptım. Genel Sekreter olarak Parti Meclisi Üyesi Süheyl Batum'u görevlendirdim. Partimizin en kıdemli üyelerinden birisi olarak, her kademede yaptığınız hizmetlerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan böyle de CHP iktidarı için birlikte çalışacağımızı umuyorum.''

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