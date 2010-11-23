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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖĞRETMENLERE MEKTUP ANKARA (A.A)

23 Kasım 2010 16:06

-KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖĞRETMENLERE MEKTUP ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - CHP il başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yazdığı mektubu duyurmak üzere yarın 81 ilde basın toplantısı yapacak.  CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, okul adreslerine mektup yazarak öğretmenleri kutlamak istediği belirtildi. Bu nedenle, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'dan öğretmenlerin okul adreslerini istediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Öğretmenlerin cep telefonlarına SMS gönderen, mesaj atan Bakan Çubukçu, öğretmenlerin okul adreslerini anamuhalefet CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan esirgedi. AKP'li bakanın bu engellemesi üzerine Genel Başkan Kılıçdaroğlu, öğretmenlere yazdığı mektubu CHP il başkanlarına gönderdi. CHP il başkanları, yarın 81 ilde düzenleyecekleri basın toplantılarında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere mektubunu açıklayıp kamuoyuna duyuracaklar.''

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