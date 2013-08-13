Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Sarıgül'e önemli çağrı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te yayınlanan 'Ankara Günlüğü' programına katıldı. Soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Sarıgül'ün adaylığıyla ilgili olarak 'Önce partiye adaylık için başvursun' dedi.

Programda Ergenekon Davası'nı yorumlayan Kılıçdaroğlu, çıkan karara tepki gösterirken yargılamayı yapan mahkemelerin ‘doğal’ değil ‘olağanüstü’ mahkemeler olduğunu söyledi. Ergenekon Davası'na bakan mahkemeyi Adnan Menderes’i de Deniz Gezmiş’i de idam eden mahkemelere benzeten Kılıçdaroğlu, “Yargılama yapacaksan, doğal yargılama yapacaksın başımın üstüne, itiraz etmeyiz. Ancak bu mahkemeler siyasi otoritelerin taleplerini yerine getiren mahkemelerdir” dedi.

Özel yetkili mahkemelere ilişkin eleştirilerinin sadece Ergenekon’a ilişkin olmadığını, KCK Davası’na ilişkin olduğunu da söyleyen Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, “Ey Kılıçdaroğlu! Bir gün sen de bu mahkemelerde yargılanırsın” demesine gönderme yaparak, “Neden beni tehdit ediyorlar. Tehdit bile o yargının bunların elinde olduğunu gösteriyor. ‘Bak ha ayağını denk al, böyle konuşma biz seni tutuklatır orada yargılatırız’. İster Bülent Arınç, ister Recep Tayyip Erdoğan kim gelirse gelsin doğru bildiğimi söylemekten çekinmeyeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, daha önce Ergenekon Davası’na ilişkin yaptığı “Nerede bu örgüt gösterin gidip üyesi olacağım” yönündeki sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederken, böyle bir örgüt olmadığını yineledi. Başbakan Erdoğan’ın danışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Ergenekon davası, Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmasının adıdır” sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Evet bu bir yargılama değil hesaplaşmadır. Burada kurulan bir mizansendir, burada bir hesaplaşma yapılıyor. Ortak paydaları iktidara karşı olanlar. Geçmişte hesaplaşamadıklarını alıp buraya koyuyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, ‘genel af’a nasıl baktığının sorulması ve daha önce yaptığı bir açıklamada “Koşulların oluşması halinde konuşulabileceğini” söylediğini hatırlatılması üzerine, “O konuşmamda ‘toplumsal mutabakat varsa bu oturulup konuşulur’ demiştim. Şu anda bir toplumsal mutabakattan söz etmek mümkün değil; genel af koşullarının oluştuğunu sanmıyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, toplumsal bir mutabakatın olması halinde CHP’nin tavrının ne olacağının sorulması üzerine de “Mutabakat doğrultusunda olur” demekle yetindi.

Gazeteciler Kılıçdaroğlu'na Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olup olmayacağını sordu. Kılıçdaroğlu Sarıgül'ün CHP'ye üyelik için başvurmadığını belirterek, Sarıgül'ün aday olabilmesi için ilk önce CHP'ye parti üyeliği için başvuruda bulunması gerektiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Parti Meclisi'nin toplanarak başvuruyu değerlendireğini ve Sarıgül'ün adaylığının daha sonra söz konusu olabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerini dikkate aldıklarını ve bu olayları ekseninde de CHP’ye yön vermeyi düşündüğünü de sözlerine etti. Kılıçdaroğlu’nun bu ifadeleri, “Gezi Parkı’nda ön plana çıkan isimlerin yerel seçimlerde aday gösterilebileceği” yorumlarına neden oldu. Kılıçdaroğlu, seçimlerde oylarını artıramaması halinde ayrılabileceğini de söyledi.