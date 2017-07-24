Kılıçdaroğlu'ndan Lozan mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından Lozan Antlaşması'nın 94. yılını kutladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Osmanlı'nın Sevr Antlaşması ile kaybettiği Anadolu'yu, bize yeniden kazandıran Lozan Antlaşması'nın 94. yılı kutlu olsun! "