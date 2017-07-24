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Kılıçdaroğlu'ndan Lozan mesajı

"Anadolu'yu, bize yeniden kazandıran Lozan Antlaşması'nın 94. yılı kutlu olsun!"

24 Temmuz 2017 16:00

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından Lozan Antlaşması'nın 94. yılını kutladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Osmanlı'nın Sevr Antlaşması ile kaybettiği Anadolu'yu, bize yeniden kazandıran Lozan Antlaşması'nın 94. yılı kutlu olsun! "

 

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