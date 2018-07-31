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Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu: Parti çok hırpalandı, tahribatı gidermek lazım

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

31 Temmuz 2018 10:41

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'da kurultay tartışmalarna ilişkin olarak Kılıçdaroğlu’nun “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dediği öğrenildi. 

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, basına kapalı olarak gerçekleşen MYK , yaklaşık 3 saat sürdü. MYK’de kurultay süreci, yeni düzenlemeler, ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı. Kurultay tartışmalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu’nun “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Yerel Seçim Stratejisi ve Vizyon Belgesi’nin hazırlanması, yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başlanması talimatı verdiği ve kurmaylarına “Kurultay tartışmalarına girmeyin, bu tartışmalar içinde boğulmayın” uyarısında bulunduğu kaydedildi.

 

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