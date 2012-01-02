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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Kocaoğlu'na destek ANKARA (A.A)

02 Ocak 2012 17:07

-Kılıçdaroğlu'ndan Kocaoğlu'na destek ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında adliyede ifade veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi. CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, sorgusuna ara verilen Aziz Kocaoğlu'nu telefonla arayarak, desteğini ilettiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik baskın ve yıldırma faaliyetlerinin uzantısı olarak ifadeye çağrılan ve adliyede sorgusu yapılan Belediye Başkanı Kocaoğlu'na, 'Size, arkadaşlarınıza ve belediyeye yönelik baskın, saldırı ve yıldırma operasyonunu büyük bir dikkatle izliyoruz. Desteğimiz sizinle. Bunları aşacağız' dedi.''

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