Kılıçdaroğlu'ndan kayıp gazeteciler için Suriye'ye çağrı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de kendilerinden haber sağlıklı haber alınamayan gazeteciler Adem Özköse ile Hamit Coşkun ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. CHP lideri, ''Suriye yönetimini de devlet olma sorumluluğuyla hareket etmeye ve Adem Özköse ile Hamit Coşkun'u zaman geçirmeden ön koşulsuz serbest bırakmaya çağırıyorum. '' dedi

Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye yönetimine ön koşulsuz olarak gazetecilerin serbest bırakmasını ve Ak Parti Hükümeti'ne gazeteciler konusunda 'İlgileniyoruz' demekten daha ciddi, sorumlu ve sonuç alıcı girişimlerde bulunması çağrısında bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada Özköse ve Çoşkun aileleriyle, gazeteci meslektaşlarına 'Üzüntülerinizi paylaşıyorum' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Günümüzün çatışmalı bölgelerinden Suriye’de görevlerini yapan gazetecilerden Adem Özköse ile Hamit Coşkun’dan 10 günden beri sağlıklı haber alınamamakta ve toplum mühendislerince çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır. Can güvenlikleri olmayan vatandaşımız iki gazetecinin nerede tutulduğu ve görevlerini yapmaktan neden alıkonulduğu da bilinmemektedir. Bu koşullarda Hükümetin 'İlgileniyoruz' demesi, ne gazetecilerin ailelerini, ne de meslektaşlarını tatmin etmemekte ve üzüntülerini hafifletmemektedir. Bu nedenle, can güvenlikleri olmayan ve akibetlerinden sağlıklı bilgi edinilemeyen Suriye'deki gazeteci vatandaşlarımız konusunda Hükümeti 'İlgileniyoruz' demekten daha ciddi, sorumlu ve sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya, ayrıca Özköse ile Coşkun ailelerini sağlıklı bilgilendirmeye. Suriye yönetimini de devlet olma sorumluluğuyla hareket etmeye ve Adem Özköse ile Hamit Coşkun'u zaman geçirmeden ön koşulsuz serbest bırakmaya çağırıyorum. Bu vesileyle, en kısa sürede Adem Özköse ve Hamit Coşkun’a kavuşmaları temennisiyle, ailelerinin ve meslektaşlarının üzüntülerini paylaşıyor, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."