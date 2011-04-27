Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul'a ilk yorum: Proje yeni değil

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Kanal İstanbul" projesiyle ilgili ilk yorumunu yaparak ''AK Parti'nin projesinde insan yok. Yandaşlarını zengin etmek var. Bu memleketin çılgın adamlara değil düşünen adamlara ihtiyacı var'' dedi.



Edirne'de gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu projenin yeni olmadığını, Osmanlı'dan bu yana süren bir proje olduğunu savundu.



Projeyi eleştiren Chp Genel Başkanı, "AK Parti'nin projesinde insan yok. Yandaşlarını zengin etmek var. Çılgın projeymiş... Bu memleketin çılgın adamlara değil düşünen adamlara ihtiyacı var'' dedi.





