Kılıçdaroğlu'ndan İşçi Partisi ile ittifak açıklaması

Türkiye Barolar Birliği'nin 2015-2016 Adli Yılı Açılış Törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüşmesine ilişkin ittifak iddialarını yalanlar. Kılıçdaroğlu, "İttifak söz konusu değil. Perinçek ile güzel bir görüşme yaptık" dedi. Seçimlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "Seçimin ertelenmesini istemiyoruz. Karar alınmış vaziyette. Seçim yapılmalı. Güvenliği de ülkenin vatandaşların sağlaması lazım" ifadelerini kullandı.

Muhammet Bayram'ın DHA'da yer alan haberine göre, +Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adli Yıl açılış törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertelenmesini istemiyoruz. Karar alınmış vaziyette. Seçim yapılmalı. Güvenliği de ülkenin vatandaşların sağlaması lazım" dedi.

‘Biz Saray'da oturan kişinin sandıklara doğrudan müdahale etmesini istemiyoruz’

Törenin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, vatandaşların özellikle sandıklara sahip çıkması gerektiğini belirterek "Çünkü biz Saray'da oturan kişinin sandıklara doğrudan müdahale etmesini istemiyoruz. Onun böyle bir amacı var. O amacı boşa çıkartmak demokrasiye inanan her vatandaşımızın görevi olmalıdır. Bütün sandıklara kamera konulabilir bizim bir itirazımız olmaz" diye konuştu.

‘72 yıllık geleneği bozdular’

Seçimin ertelenmesini konuşmanın bile doğru olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı, "Demokrasiye inançsızlıktır. Karar alınmıştır. Seçime gidilecektir. Eğer daha az oy alacağız diye telaşları korkuları varsa o zaman geleceği iyi okumamışlardır. Bir düşüşe gelmişlerdir. Düşeceklerdir gideceklerdir. Halka hesap vereceklerdir. Yolsuzluk diz boyu. Bakın ülkeyi böldüler. Ülkeyi kan gölüne çevirdiler adaleti böldüler. Bakın burada adli yıl açılışı yapıyoruz. 1 hafta önce başka bir adli yıl açılışını yapıyorduk. 72 yıllık geleneği bozdular. Yazık günah bu ülkeye. Bu ülkenin yakasından Adalet ve Kalkınma Partisi düşmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

‘İttifak söz konusu değil’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüşmesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "İttifak söz konusu değil. Perinçek ile güzel bir görüşme yaptık" dedi. Bir gazetecinin Perinçek'in görüşmede herhangi bir teklifinin olup olmadığını sorması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Evet oldu. Değerlendiriliyor" diye yanıt verdi.

‘Bütün yurttaşları göreve çağırıyorum’

Gerek Türkiye Barolar Birliği Başkanı, gerek illerden gelen baro başkanlarının halka korkmayın, yılmayın mesajı verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunlar gidici gittiklerini biliyorlar. Gittiklerini bildikleri için iktidarı vermemek için her türlü yola başvurabilirler. Bu nedenle ben bütün yurttaşları aydınları göreve çağırıyorum. Medya üzerinde baskı kuracaklar. Yargı üzerine baskı kurmaya devam ediyorlar. Ama biz bütün bu baskılara direnmeliyiz. Çünkü biz demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri, işsizlerin haklarını, yolsuzların haklarını, ezilenlerin haklarını, Suriye'den gelen 2 milyonun üzerinde kardeşimizin haklarını savunacağız" dedi.