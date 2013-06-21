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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Hollanda'ya AB mektup

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hollanda Başbakanı Rutte'ye gönderdiği mektupta, AB'nin Türkiye'ye yeni fasıllar açmasına yönelik katkı istedi

21 Haziran 2013 23:44


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Almanya Başbakanı Merkel'e gönderdiği mektubun ardından Hollanda Başbakanı Rutte'ye de bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda, 'hükümete yönelik eleştirilerin Türkiye'nin AB üyelik sürecinden farklı ele alınması gerektiğini' kaydetti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye gönderdiği mektupta, AB'nin Türkiye'ye yeni fasıllar açmasına yönelik katkı istedi.

CHP Basın Birimi'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Rutte'ye mektup gönderdiği belirtildi.

Mektubunda, "Türkiye'nin genç nesli Gezi Parkı'nda Türk demokrasisinin geleceği, temel hak ve özgürlükler ve insan onuru için umut ve ilham verici yeni bir dönem başlatmıştır" diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin gençliğin ve onların yanında yer alanların talep ve vizyonlarını paylaştığını bildirdi.

Bunların, AB'nin de temsil ettiği ve savunduğu değerler olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki gelişmelere ilişkin Hükümetinizin tepkisini anlıyorum. Aynı endişeleri ben de taşıyor ve ortamın sakinleşmesi için her türlü çabayı gösteriyorum. Aynı zamanda, Türk Hükümetini, bir hukuk devleti olarak demokratik normlarla uyumlu davranmaya davet ediyorum. Ancak Türk Hükümetine yönelik yapılan eleştirilerle Türkiye'nin AB üyelik sürecinin farklı hususlar olarak ele alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

AB'nin Türkiye'ye böyle bir zamandaki mesajı, üyelik müzakerelerinin daha da yavaşlatılması doğrultusunda olmamalıdır. Çünkü bu sadece Türkiye'deki demokrasi ve AB karşıtları ile Avrupa'daki Türkiye karşıtı çevrelerin işine yarayacaktır. Oysa AB, Gezi Parkı eylemcilerine sahip çıkmalı, Türk demokrasisinin güçlenmesine ve farklı hayat tarzlarına saygı gösterilmesine destek olmalıdır. İşte bundan dolayı Sayın Başbakan, katılım müzakerelerinde, AB'nin yeni fasıllar açmasına yönelik katkınızı bekliyorum. Hollanda her zaman Batı uygarlığının yüksek değerleri için sürekli bir umut ışığı teşkil etmiştir. Zaman, Türkiye'de demokrasinin yükselişi için gösterilen çabalara destek verme zamanıdır."

 

'AKP'ye eleştirilerin etkisi olacaktır'

 

Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e gönderdiği mektupta "AKP'ye eleştirilerin etkisi olacaktır, ancak Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağı yönünde bir tutum içerisine girilmesi haksız, yersiz ve yanlış bir yaklaşım olacaktır"

 

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