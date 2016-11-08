Kılıçdaroğlu'ndan HDP yorumu: Seçimle gelen 'İfade vermem' diyemez

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 10 milletvekilinin tutuklanmasını eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinden HDP'liler de nasibini aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, demokrasilerde ana kuralın, seçimle gelenin seçimle gitmesi olduğunu söyledi.

Ancak Kılıçdaroğlu, "Ama seçimle gelen, 'Ben hukukun üstündeyim, her istediğimi yaparım' diyemez. 'Ben savcıya, hakime gitmem, ifade vermem' diyemez" dedi.

CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'liler gidecekti, ifadesini verecek, savunmasını yapacaktı. Hiç kimsenin yargılamanın dışındadır diye bir ayrıcalığı yoktur."

CHP lideri, tutuklanan HDP'lilere "Kandil uzantısı" denmesine de tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Tamam da bunları Kandil'e gönderen kim? Meclis tutanaklarını açıp bakın. Sizden icazet alıp gitmedi mi bunlar? İmralı'ya kim gitti? Masalar kurulmadı mı orada, başkanlık sistemi tartışılmadı mı?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün yaptıkları konuşmalarda CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ana muhalefet partisinin bildirisinde, kalkıyor sarayı ve iktidar partisini ne yazık ki 'DEAŞ'a ve diğer terör örgütlerine yardım yataklık yapıyor' diye suçlama yoluna gidiyorlar. Bunlar ne menem bir ana muhalefet?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ise CHP'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Yaptıkları açıklama tam bir siyasi basiretsizlik örneği. Terör örgütlerine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve AK Parti yöneticilerinin yardım ve yataklık ettiğini söyleyecek kadar basiretsiz bir tutum içindedir. Nedir bu? Kepazelik. Bu kafayla sittin sene iktidar olamazsınız. CHP, bu bildirisinin her satırıyla sanki terör örgütünün ayağını kaldırdığı yere ayağını basıyor."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin meclis grup toplantısında, "Ana muhalefet partisinin bölücü mihrakların avukatlığına soyunması kabul edilemez" diye konuştu.

HDP'nin Meclis'te yasama faaliyetlerine katılmama kararını da değerlendiren Bahçeli, "PKK'nın siyasi uzantılarının yasama çalışmalarını askıya almaları kendilerinin bileceği bir iştir. TBMM görevinin başındadır. Kimse terör maşalarının boykot kararının yasını tutacak değildir. CHP'nin de bunu bir matem vesilesi sayması milli vicdanla karşılık bulamayacaktır" dedi.