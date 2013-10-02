Kılıçdaroğlu'ndan Haberal açıklaması: Darısı 7 milletvekilinin başına

Ankara

TBMM’nin dördüncü yasamı yılının ilk çalışma gününde CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal and içti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel kurul açılışını makam odasında Mehmet Haberal ile beklerken gazetecilere, “Önemli bir adım. Darısı 7 milletvekilinin başına” dedi. Kılıçdaroğlu, Haberal ile birlikte Genel Kurul salonuna girdi. CHP ve MHP’liler Haberal, kürsüye gelirken ve yemin ettikten sonra alkışladı. Haberal’ı, Zonguldaklı hemşehrileri yalnız bırakmadı ve dinleyici locasından destek verdiler. Yemin törenini CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın eşi de izledi.