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Kılıçdaroğlu'ndan Haberal açıklaması: Darısı 7 milletvekilinin başına

Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, seçildikten 28 ay sonra TBMM Genel Kurulu’nda and içti.

02 Ekim 2013 19:52

Ankara

 

TBMM’nin dördüncü yasamı yılının ilk çalışma gününde CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal and içti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel kurul açılışını makam odasında Mehmet Haberal ile beklerken gazetecilere, “Önemli bir adım. Darısı 7 milletvekilinin başına” dedi. Kılıçdaroğlu, Haberal ile birlikte Genel Kurul salonuna girdi. CHP ve MHP’liler Haberal, kürsüye gelirken ve yemin ettikten sonra alkışladı. Haberal’ı, Zonguldaklı hemşehrileri yalnız bırakmadı ve dinleyici locasından destek verdiler. Yemin törenini CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın eşi  de izledi.

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