Kılıçdaroğlu'ndan Güler ve Çağlayan'a: Ar damarları çatlamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocukları yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve kendi adları da soruşturmaya karışan eski bakanlar Muammer Güler ve Zafet Çağlayan için, "Çocuğu tutuklu, yatak odalarında kasalar, içinde milyonlar, avrolar, dolarlar. Oğluna, 'gizli konuş, bunlar telefonda konuşulacak işler değildir' diyen bir baba, şimdi milletin önüne çıkmış, millete ders veriyor. Öbürü de çıkmış başka bir yerde konuşuyor. Sanki 700 bin liralık saati ben aldım. O hiç bir şey almamış, masum birisi. Bizim kültürümüzde böyle bir olayla karşılaşan kişi, topluma saygısı varsa, toplumun önüne çıkmaz, utanır. Ar damarı çatlamış kişiler ise toplumun önüne çıkarlar" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Duyarlı Hukukçular Platformu tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Hukuk ve Çözüm Önerileri' başlıklı toplantıya katıldı.

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, gündem, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in 17 Aralık operasyonunu, 'İkinci Gezi Vakası' olarak değerlendirmesiydi.

CHP lideri ayrıca, Başbakan Erdoğan'ın "Meğer AKP 'ye de bazı tuzluklar sızmış" şeklindeki sözlerine değindi.

Kılıçdaroğlu, Güler'in sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Çocuğu tutuklu. Yatak odalarında kasalar, içinde milyonlar, avrolar, dolarlar. Oğluna, 'gizli konuş, bunlar telefonda konuşulacak işler değildir' diyen bir baba, şimdi milletin önüne çıkmış, millete ders veriyor. Bizim kültürümüzde böyle bir olayla karşılaşan kişi, topluma saygısı varsa, toplumun önüne çıkmaz, utanır. Ar damarı çatlamış kişiler ise toplumun önüne çıkarlar. Çünkü onlarda utanma duygusu yoktur. Benim merak ettiğim de bu zaten. Öbürü de çıkmış başka bir yerde konuşuyor. Sanki 700 bin liralık saati ben aldım. O hiç bir şey almamış, masum birisi. Nasıl bir anlayıştır bu. Nasıl bir siyaset, nasıl bir ahlak anlayışıdır, anlamakta zorluk çekiyorum."

'Başbakan kendi milletvekillerine 'tuzluk' diyor'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Meğer AKP'ye de bazı tuzluklar sızmış" şeklindeki sözlerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan dün ilginç bir şey söyledi. 'Aramıza bazı tuzluklar sızmış' dedi. Milletvekilini tuzluk olarak gören bir başbakan, ilk kez dünyada, Türkiye'de var. O tuzlukların bir kısmı ayıklandı, diğerleri Parlamentoda duruyor demek ki. Kendi milletvekillerine 'tuzluk' diyor. Ben merak ediyorum. Acaba yürekli bir AKP milletvekili çıkıp, 'Sayın Başbakan, siz bana tuzluk diyemezsiniz. Ben bu milletin oylarıyla seçilip buraya geldim, diyecek mi. Bunu da merak ediyorum" diye konuştu.