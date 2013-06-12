Kılıçdaroğlu sabah 03:40'ta Gül'e seslendi: Liderleri topla!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu ilk kez gece yarısı olağanüstü toplantıya çağırdı. Gezi Parkı eylemleri nedeniyle bu dönem için "Siyasal partiler miting yapmamalı" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak "Liderler zirvesi gerçekleştirmeli" dedi.

Toplantı ardından saat 3.40'ta kısa süren bir basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

Polisle halk karşı karşıya gelmemeli. Orantısız güç kullanan kamu görevlilerinden hesap sorulacağı kamuoyuna açıklanmalı.

İçinde bulunduğumuz toplumsal durum nedeniyle siyasal partiler miting yapmamalı, tansiyon düşürülmeli.

Vatandaşların endişeleri giderilmeli.

Ekonomi kan kaybediyor, Türkiye süratle bu durumdan çıkarılmalı.

Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Liderler zirvesi gerçekleştirilmeli.

Türkiye sorunlarını aşabilecek güçtedir. Sayın Cumhurbaşkanı bu sorumluluğu yerine getirdiği takdirde sorunların aşılması noktasında büyük bir rol üstlenmiş olacaktır.