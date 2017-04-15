Kılıçdaroğlu’ndan ‘gizli oylar’ dahil son referandum anketi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesinde katıldığı son canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, referandum için yapılan bir ankette çıkan sonucun yüzde 53 'hayır' olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadından son güne kadar anket sonucu paylaşılmamasına karşın, referanduma 2 gün kala ‘evet’ yoğunluklu yayınlanan anket sonuçlarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bundan 1 hafta önce hükümetin strateji uyguladığını, son hafta anket maniplasyonu yapacağını söylemiştim. Kararsız yurttaşları sandığa gitmemesine yönelik bir strateji kullanılıyor. Sandığa gidildiği sürece ‘hayır’ çıkacak. Demokratik bir ülke olmak istiyorsak sandığa gidip oy kullanmak çok önemli. Yapılan bir parti seçimi değil. Tek adamlık rejimi ile parlamenter demokratik rejim arasında bir seçim yapılacak. Referandumun ardından ‘bütün baskılara karşı halk demokrasiden yana tavrını koydu’ diyerek yeni süreci yaratacağız” dedi.

"Şu an yüzde 53"

CHP’nin elindeki araştırma verilerini de paylaşan Kılıçdaroğlu, “En son gelen tahmin ‘hayır’ oylarının yüzde 53 civarında olduğu. Bunun içerisinde gizli oy dediğimiz, ‘acaba hayır dersem başıma birşey gelir mi’ diye düşünen kitle de var. Sandığa gidiş ne kadar fazla olursa ‘evet’ ile ‘hayır’ arasındaki fark, ‘hayır’ lehine o kadar fazla olacak” diye konuştu.

"Sandıklar güvende"

Halkın sandık güvenliği konusunda endişe içinde olmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ciddi bir kararlılık içerisindeyiz. Sandık görevlileri ve müşaitler belirlendi. Bütün arkadaşlara seslenmek isterim, birleştirme tutanakları alınmadan hiç kimse sandık başından ayrılmasın, herkes sandığa sahip çıksın. Kararlı olmak, demokratik standarları geliştirmek zorunda olan bir ülkeyiz. Bu ülkenin insanları 3. sınıf demokrasiye laik değil. Güçlü bir ülke olduğumuz demokratik standarlarımızdan belli olmalı” ifadelerini kullandı.

"Bahçeli yeni fark etti"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe’nin açıklamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepkisi ile büyüyen eyalet tartışmasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Eyalet diye yazmaz zaten. ‘Birden fazla ili kapsayan düzenlemeler yapabilir’ diyor. Cumhurbaşkanı bakanlıkları, merkez ve taşra teşkilatını yeniden düzenleyebiliyor. Karatepe de bunu ifade etti ama Bahçeli bunu yeni keşfetmiş gibi görünüyor” dedi.

"Evet demenin vebali büyük"

Kılıçdaroğlu referandum öncesinde katıldığı son yayınında seçmene “‘Pazar günü hava güzel sandığa gitmiyorum’ demesinler. Herkes mutlaka sandığa gitmeli. ‘Evet’ demenin vebali çok ağırdır. Türkiye’nin kaderi demokrasinin yükselmesi ile yükselir. Sandıkların güvenliği konusunda hiç bir tereddüt olmasın. Sandıkların güvenliğini parti üyelerimiz, sivil toplum örgütleri ve genç avukatlarla takip edeceğiz. Türkiye’nin demokrasisi, bekası, çocuklarımız, geleceğimiz için kahverengine ‘hayır’a mührümüzü basalım” mesajı verdi.