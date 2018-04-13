Kılıçdaroğlu'ndan fezleke tepkisi: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında savcılara fezleke düzenletenin iktidar olduğunu söylerken "Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz" dedi.

CHP lideri, "Bir fezleke ile Kılıçdaroğlu'nun gözünü korkutalım diyorlar. Sizin feriştahınız gelse benim gözümü korkutamaz" ifadesini kullandı.

Konya'da belediye başkanları toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Turgut Özal kendini eleştiren karikatürlere saygı duyuyordu. 2018'de bir karikatür çizin de göreyim. Sorun yaratan kişiler sorun çözemezler. Sorun yaratan kişiler ülkeyi tehlikeye atarlar.

"Milletin burnundan getirdin"

Ülkenin beka sorunu vardır. 16 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor. Saat başı CHP diyorlar, CHP ne yaptı size? Biz yönetiyorsak eleştirin. Dolar almış başını gidiyor, CHP diyorlar. Ortadoğu bataklığına CHP soktuysa eleştirin. Benim yanlışlarımı neden millete söylüyor, millete şikayet ediyorsun diyorlar. Kime şikayet edeceğim. Milletin burnundan getirdin. Tahıl ambarı Konya'dayız değil mi? Bütün tahıllar dışarıdan geliyor, sorumlusu CHP mi?

"Ben haram yemedim"

(Erdoğan'ın 'Devletten aldığı maaştan başka para kazanmamış' ifadesine tepki) Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan beylerdir. Çok açık söylüyorum. Bana maaş dışında para almadın diyorlar. Evet haram yemedim. Haram yemeyi marifet sanıyorlar. Sen haram yediysen boğazında dursun. Ben haram da yedirmem. CHP iktidar olursa malı nasıl götüreceğiz diyorlar.

"Açık ve net söylüyorum vatan hainisiniz"

Savcılara talimat verip Kılıçdaroğlu'na fezleke hazırlayın diyorlar. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Kılıçdaroğlu fezleke ile geri adım atacak sanıyorlar. Asla geri adım atmam. 50 kere söyledik kışlaya, camiye siyaset sokmayın. Şimdi her yere siyaset soktular. Adalet yok kardeşim. Adalet olsa ben neden 450 kilometre yürüyeyim. Dolar aldı başını gitti. 15 yılda Türk parasını bu kadar dibe götüren olmadı. Bir de milliyiz derler. Mevlana'nın huzurunda söylüyorum, siz gayrimillisiniz. Siz devletin kozmik odasını açıyorsanız. Açık ve net söylüyorum vatan hainisiniz.

"Sen Man Adası'ndaki 1 Sterlinlik şirkette 15 milyon dolarlık ne yaptın?"

Her şey yerli yapılıyor, üretiliyor. Neden ihaleyi dolarla yapıyorsun? Yeşile merakın, dolara merakın nereden geliyor senin? Köprüyü, hastaneyi buradaki malzemelerle yapıyorsun, neden dolarla ihale açıyorsun? Vatandaş dolarları bozdurdu. Ben Erdoğan'a tek kelime söyledim. Sen servetindeki dolarları bozdurdun mu? Sen Man Adası'ndaki 1 sterlinlik şirkette 15 milyon dolarlık ne yaptın? Ben onun dolar sevgisini, yeşil sevgisini biliyorum. Şimdi bir daha fezleke hazırlayacaklar, hazırlamazsanız şerefsizsiniz. Bir fezleke ile Kılıçdaroğlu'nun gözünü korkutalım diyorlar. Sizin feriştahınız gelse benim gözümü korkutamaz.

"Türkiye'nin beka sorununu yaratan Ankara'daki beyler..."

Türkiye'nin bir beka sorunu var. O sorunu da yaratan Ankara'daki beylerdir. Cebini düşündüğü için. Bankada doları olan kazanıyor. Kolunu dahi sallamadan doları kar elde ediyor. Bu beyler din iman edebiyatı yapıp akşam elinde viski kadehi ile sohbet edenlerdir bunlar. Bunların tamamı gayri milli. Ankara'daki beylerin döviz hesapları var. Katar samimiyeti nereden geliyor?

"Faizin yükselmesinin sebebi sensin, Fransızlar mı yönetiyor ülkeyi?"

Dolara o kadar mahkum oldular ki tefecilere teslim oldular bunlar. Tefeciler de faizi yükselt diyorlar. Sarayı işgal eden zatta diyor ki faiz çok yüksek. Sebebi sensin. Fransızlar mı Amerikalılar mı yönetiyor Türkiye'yi? Sen yönetiyorsun. Yakayı uluslararası tefecilere kaptırdın. Son 15 yılda tefecilere 150 milyar dolar faiz ödediler.

"Yakayı tefeciye kaptırmış şimdi beka sorunu diyor"

15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye 150 milyar doları bu milletin fakir fukarasından topladığı vergilerle ödediler. Bunların yatacak yerleri yok. Hadi düşür bakalım faizi? İçerideki bir gruba 675 milyar lira ödediler. Esnaf emekli taşeron işçisi kardeşim duysun ödenen faizlerle bu ülkeye ne yapılırdı? Yakayı tefeciye kaptırmış şimdi Türkiye'nin beka sorunu var diyor.

"Karar almışlar, OHAL'i 3 ay daha uzatıyorlar"

20 Temmuz darbesi oldu OHAL ilan ettiler. 'FETÖ'cülerle mücadele edeceğiz.' Bugün karar almışlar tekrar 3 ay daha uzatıyorlar. FETÖ'cüleri temizlemişseniz niye OHAL? Muhalifler için. FETÖ'nün baklavacı esnaf sanayici ayağını buldular siyasi ayağı yok. Söyledim bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan zattır ne istediniz de vermedik diyen zattır. Neyi verdin sen? Gücün garibana yetiyor. Gazeteciler, milletvekilleri içeride. 1 milyona yakın belki de aşkın mağdur yarattılar.