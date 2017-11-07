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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim için yeni teklif: Başkanları istifa eden belediyelerde seçim yapalım

Kılıçdaroğlu, "17 ay beklemeyelim" diyerek erken seçim çağrısında bulunmuştu

07 Kasım 2017 17:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'matal yorgunluk' eleştirileriyle gelen istifaların ardından bulunduğu 'erken seçim' çağrısını yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Erken seçim teklifimi yumuşatıyorum. Gel istifa eden belediyeler için seçim yapalım. Hodri meydan demeye devam edeceğim" dedi.

Erdoğan'ın "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum" sözleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'den gelen "istifa" açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu, Böyle bir adam Türkiye'de cumhurbaşkanlığı makamını işgal edemez. Tehditle, şantajla baskıyla devlet yönetilir mi? Hodri meydan,  17 ay beklemeyelim seçimler için buyrun gelin seçimleri erken yapalım" ifadesiyle erken seçim çağrısında bulunmuştu. 

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a erken seçim çağrısı: 17 ay beklemeyelim, hodri meydan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına, "Tutturdu şimdi 'erken seçim' diyor. Seçimin zamanı belli zaten. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz 7 Haziran'da olmuştur, koalisyon görüşmeleri vesaireler falan bir netice alınmayınca orada ne yaptık, eyvallah erken seçim. Ne oldu? Gittik erken seçime, rezil rüsva oldun. Yani bizim bunlardan korkmak diye bir derdimiz yok" sözleriyle yanıt vermişti.

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