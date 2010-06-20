Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk Güneydoğu gezisine giderken artan teröre olayları nedeniyle hükümete yüklendi. Erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaoroğlu MHP’nin OHAL çağrısına ise destek vermedi.



Kılıçdaroğlu hareketinden önce yaptığı açıklamada sınırdan 250 teröristin girmesini istihbarat zafiyeti olarak nitelendirerek “Sekiz yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz, istihbarat açısından zafiyet var. Ülke yönetiminde gedikler açılmış durumda” dedi.





"Irak'a söz geçiremiyorsunuz"



Başbakanın sürekli güçlü ülke güçlü Türkiye söylemi hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Böyle diyorsunuz ama bir Irak’a söz geçiremiyorsunuz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “AKP altındaki zemin kayıyor, erken seçim konusunda parlamentoda çoğunluğu olan siyasi iktidar karar alır, ancak ülke bu şekilde uzun süre yönetilemez, daha sağlıklı bir siyasi irade gereklidir. Halkta erken seçim beklentisi başlamıştır.”



Kılıçdaroğlu OHAL konusunda ise “Her türlü öneri saygıdeğerdir” dedi ancak MHP’nin bu önerisine destek vermedi. CHP lideri terörle mücadele konusunda ulusal bir politika oluşturulması gerekliliğine işaret etti.





Meclis Başkanı ve Başbakan'a yüklendi



Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’in dünkü açıklamalarına da tepki göstererek “Meclis başkanı Türkiye’nin iki numarasıdır. Orada yaptığı açıklama ilginç. Ordu siyasi iktidarın emrindedir. Dolayısıyla açıklama yapması gereken siyasi iktidar değil midir? Ordudan açıklama istiyorlarsa siyasi iktidarın görevi nedir?” dedi.



Başbakan Erdoğan’ın "terör örgütü taşeronluk yapıyor "açıklamasına tepki gösteren CHP lideri, “Başbakan terör örgütünün yönlendirildiğine iddia ediyor. Siyasi iktidar, bu yönlendirenin kim olduğunu açıklamalıdır” dedi.



Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakan şehit cenazelerine eğer askeri birliklerde katılabiliyorsa bu da ciddi bir açmazdır” diye konuştu.





