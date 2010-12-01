-KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA YANIT BURSA (A.A) - 01.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Wikileaks belgeleri konusundaki açıklamalarına ilişkin, ''Bu iddia kime aittir, Amerika'ya değil mi? Amerikan büyükelçiliğine. İddia sahiplerine niye bunları sormuyor da, bize soruyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bursa ziyareti kapsamında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikayı ziyaret ederek, işçilerle öğle yemeği yedi. Kılıçdaroğlu, fabrikadan ayrılırken gazetecilerin ''Başbakan Erdoğan, İsviçre bankalarında bir kuruş param yok, ispatlarsanız bu makamı bırakacağım, ispatlayamazsanız o makamlarda duracak mısınız? açıklaması yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine şunları kaydetti: ''Bu iddia kime aittir, Amerika'ya değil mi? Amerikan büyükelçiliğine. İddia sahiplerine niye bunları sormuyor da bize soruyor. Benim dediğim neydi? Sayın Başbakan'la ilgili iddia çok vahim, çok ciddi ve bu ciddi iddia nedeniyle sayın Başbakan'ın kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapması gerekir. Sayın Başbakan'ın tepki göstereceği yer, bu iddia yalansa bu iddianın hesabını soracağı yer ABD'dir. Oraya hesap soracak gücü yoksa, o ayrı şey. 'Ben ABD'ye hesap soramam dolayısıyla kızacaksam muhalefet partisine kızayım' diyorsa bu doğru değil. Bizim söylediğimiz çok açıktır. Ciddi bir iddiadır, yenilir yutulur değildir, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na karşı bu iddia yapılmıştır. Onun İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı olduğu söylenmektedir. Bu iddiayı birilerinin yanıtlaması lazım. 'Hayır böyle bir şey yoktur' der.'' AK Partili iki bakanın kendileri hakkındaki iddiaları yazılı açıklama ile yalanladıklarını ve konunun bittiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''O zaman sayın Başbakan'ın da bu işin arkasını bırakmaması lazım. Bugün bu iddia olur, yarın başka iddia olur. O nedenle başbakan'ın daha tutarlı, daha aklı başında daha saldırgan olmadan, daha mütevazı, daha alçak gönüllü ama hesap soracağı yeri de daha iyi bilerek, gücü varsa o güce inanıyorsa sorarak yola çıkması lazım'' diye konuştu Kılıçdaroğlu Wikileaks belgelerinde Türkiye'den çok söz edilmesini nasıl değerlendirildiği sorusuna da, ''Bütün belgeler açıklansın göreceğiz'' yanıtını verdi.