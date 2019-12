-KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: ''HESAPLAŞALIM'' KAYSERİ (A.A) - 13.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda tartışmaya davet ederek, ''Ben tek başıma sen istersen bütün kadronla, istediğin televizyon kanalında çık karşıma. Ona söz veriyorum, ben tek başıma çıkacağım. Sen istersen Bakanlar Kurulunla gelebilirsin'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Parti olarak dürüst ve temiz bir siyasetin peşinde olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Artık yalana talana yer yok. Buna siz 'yeter' derseniz Türkiye kurtulur. Tek başına benim mücadele etmem yetmez. Desteği gücü siz vereceksiniz. İşçi, esnaf, çiftçi, hayatından memnun mu? Nasıl bir düzendir bu? Bir şişe su, sütten daha pahalı. Halkın çıkarlarına dönük bir düzenin gelmesi lazım. Siyasette zenginleşmenin olmaması lazım. Zenginleşmenin halktan başlaması lazım. 2,5 aylık Kübra annesinin kucağında açlıktan ölüyorsa, bu ayıp Ankara'da oturup ahkam kesenlerin ayıbıdır. Esnaf, köylü, haciz kıskacındaysa bu ayıp Ankara'da oturanındır.'' İktidara geldiklerinde aile sigortası sistemini hayata geçireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 12 milyon 715 bin yurttaşın yoksulluk sınırının altında olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: ''Yazık günah değil mi bu insanlara? Aile sigortasını getireceğiz. Hiç kimse yoksul olmayacak. Her evde tencere kaynayacak. Her evde huzur olacak. Aile sigortasını getireceğiz diyorum, 'millet tembelliğe alışır' diyorlar. Sen iş verdin de millet çalışmadı mı? 600 lirayı, kadının hesabına yatıracağız. Onun yoksul olduğunu kimse bilmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bizim aradığımız budur. Yeni siyaset anlayışımıza göre, sadece eleştiren değil, halkın sorunlarına çözüm üreten bir CHP olarak daha güçlüyüz. Sadece 1 değil, 3 bakanlar kurulu çıkaracak kadromuz var. Herkesin siyasi görüşüne saygılıyız. Geçmişte hangi partiye oy verirseniz verin. Sandığa giderken düşünün. 80 küsur yıllık Cumhuriyet tarihinde hangi iktidar döneminde ithal kurbanlık getirildi? Bu düzen halktan yana düzen midir? Diyorsanız ki çok iyi bir düzen var, zaten sürünmeye devam ediyoruz, sürünmeye devam edelim. O zaman yeriniz AKP'dir. Halkın iktidarını istiyoruz, her kuruşun hesabını veren insanlar iktidar olsun, herkesin inancına kimliğine saygı duyulsun istiyorsanız, o zaman adres belli CHP.'' -''TELEVİZYONDA GÖRÜŞELİM''- Bir vatandaşın, ''Su kanalını bırak, TV kanalına gel'' yazılı pankart açtığını gören Kılıçdaroğlu, ''Sayın Erdoğan benimle ilgili çok şey söylüyor, eyvallah siyasettir. Başımın üstünde yerin var. Ama benim senden bir isteğim var; o iddialarını, belgelerini devletin arşivleri, valileri, müsteşarları, istihbarat örgütleri, devletin televizyon kanalları senin emrinde, benim emrimde değil. Ben tek başıma, sen istersen bütün kadronla, istediğin televizyon kanalında çık karşıma. Ona söz veriyorum, ben tek başıma çıkacağım. Sen istersen Bakanlar Kurulunla gelebilirsin. Bir insanda yürek varsa, cesaret varsa, Kemal kardeşinizin karşısına çıksın. Onun aklına gemicik gelir. Vallahi gemiciği sormayacağım. Kul hakkını kim yedi onu soracağım. Benim çocuklarım meydanda. Ne iş yaptıklarını herkes biliyor. Laf aramızda 7 göbeğimi araştırdılar, ancak bir şey bulamadılar. Onun için cesaret edip karşıma çıkmıyorsun. Çıksın hesaplaşalım. Amerika'da, Almanya'da,Fransa'da, İngiltere'de, Japonya'da liderler televizyon kanalına çıkarlar. Bizde niye çıkmazlar? Korktuğu için. Amerika'dan icazet aldılar. Bu kardeşiniz, bir tek yerden talimat alır, o da Türk milleti. Alnımız açık. Rahmetli babam, bizi yetiştirirken şunu söylemişti: 'Oğlum, sen doğru dur, eğri belasını bulur.' Belasını bulacaklar.''